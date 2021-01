19 gen 2021 10:45

AGENZIA 'STICAZZI - TRA BERLINGUER E DI MARE, NON METTETE IL DITO DI ALBERTINO MATANO - SOLLECITATO DA STAFFELLI SULLA MEGAPIPPA DI MAURO CORONA (MAI VISTO UNO SCRITTORE CHE FRIGNA COME UNA PREFICA PER FARE IL COMICO), MATANO BALBETTA UN SALOMONICO: "SONO ENTRAMBI COLLEGHI CHE STIMO" - LA VERITÀ È CHE NON GLIENE FREGA NIENTE DI DI MARE MA E' AMICO DI VINCENZO SPADAFORA CHE HA COMMESSO L'IMPERDONABILE CAZZATA DI PORTARLO ALLA DIREZIONE DI RAITRE - VIDEO