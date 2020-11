AGENZIA 'STICAZZI! - VOLANO GLI STRACCI A “X FACTOR” TRA HELL RATON E MANUEL AGNELLI - INCAZZATO NERO PER L’INASPETTATA ELIMINAZIONE DEI MELANCHOLIA, MANUELLO PRIMA LO PRENDE PER IL CULO FACENDO LE PREVISIONI DEL TEMPO (“FINALMENTE AL TAVOLO DEI GIUDICI È ARRIVATO L’INVERNO”) E POI GLI DÀ UNA LEZIONCINA DI CONCRETEZZA: “CICCIO, IO LI PRODUCO QUESTI RAGAZZI QUANDO ESCONO…” - VIDEO

Da "www.corriere.it"

manuel agnelli vs. hell raton a x factor 4

Alta tensione al tavolo dei giudici di X Factor quando è il momento di commentare l’esibizione dei Little Pieces of Marmelade: le perplessità di Hell Raton sul futuro della band una volta uscita dal talent innervosiscono Manuel Agnelli che sbotta: «Loro lavoreranno con la mia agenzia e verranno in tour con me, un futuro molto più concreto delle tue ragazze».

manuel agnelli vs. hell raton a x factor 10

Manuelito risponde per le rime e Agnelli replica: «Tu non conosci niente di quello che sta succedendo fuori di qui». Immagini concesse da Sky (xfactor.sky.it). Ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand

