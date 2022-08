AGENZIA MASTIKAZZI! KIM KARDASHIAN E PETE DAVIDSON SI SONO LASCIATI DOPO SOLO 9 MESI INSIEME: “DIFFICILE MANTENERE LA RELAZIONE TRA IMPEGNI E DIFFICOLTA’ LEGATE ALLA DISTANZA” (SE E’ QUESTO IL PROBLEMA, METTETEVE COL VICINO DI CASA!) - L'INFLUENCER AMERICANA 41ENNE E IL COMICO 28ENNE SI AGGIUNGONO ALLA LUNGA LISTA DELLE COPPIE "SCOPPIATE" IN QUESTA ESTATE 2022 (DA TOTTI-ILARY A AMENDOLA-NERI)

Da ilfattoquotidiano.it

Kim Kardashian Pete Davidson

Kim Kardashian e Pete Davidson si sono lasciati. Dopo solo 9 mesi dall’ufficialità della relazione, i due hanno deciso di separarsi: “Hanno molto amore e rispetto l’uno per l’altra ma hanno scoperto che la lunga distanza e i loro impegni rendevano davvero difficile mantenere una relazione”, ha fatto sapere una fonte vicina alla coppia. Insomma, l’influencer americana 41enne e il comico 28enne si aggiungono alla lunga lista delle coppie “scoppiate” in questa torrida estate 2022: nessun dramma, al momento, tra loro però.

kim kardashian e Pete Davidson a Londra 2

Anzi, sembra essersi trattato di una separazione di comune accordo sulla base dell’incompatibilità dei rispettivi impegni e delle difficoltà legare alla distanza. Se Kim vive infatti a Los Angeles, Pete fa base a New York ma viaggia spesso per lavoro. I due avevano sancito la loro relazione, la prima per la Kardashian dopo il divorzio dall’ex marito Kanye West, sfilando insieme sul Met Gala di New York. Ma non solo: si diceva che il comico si fosse fatto tatuare le iniziali dei figli di lei. Ma si sa, un tatuaggio è per sempre. L’amore un po’ meno.

kim kardashian e Pete Davidson a Londra kim kardashian e Pete Davidson fanno shopping di gioielli al Mayfair di Londra kim kardashian 4 kim kardashian pete davidson 2 pete davidson kim kardashian 2 Kim Kardashian e Pete Davidson pete davidson e kim kardashian pete davidson kim kardashian 7 pete davidson kim kardashian 8