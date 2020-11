AGENZIA MASTIKAZZI – FEDERICA PANICUCCI TIENE A FARCI SAPERE CHE HA PAURA DEL VIRUS (BENVENUTA NEL CLUB): “TENDO A METTERE ORDINE IN OGNI COSA CHE RIGUARDA LA MIA VITA, MA QUESTA COSA NON RIESCO A INCASELLARLA, È UN NEMICO INVISIBILE E MI TERRORIZZA. MI SPAVENTA CHE LA GENTE NON COMPRENDA. SE OSSERVASSIMO TUTTI LE REGOLE…” – HA PURE SCRITTO UN LIBRO! (DA ''OGGI'')

COPERTINA OGGI 12-19 NOVEMBRE 2020

Anticipazione da “Oggi”

«Seguo con scrupolo le indicazioni che vengono date e sono molto attenta... E non mi nascondo: ho paura… Io sono una maniaca del controllo e il Covid non riesco a controllarlo. Tendo a mettere ordine in ogni cosa che riguarda la mia vita, ma questa cosa non riesco a incasellarla, è un nemico invisibile e mi terrorizza».

Così Federica Panicucci in un’intervista a OGGI, in edicola da domani. «Mi spaventa che la gente non comprenda... Mette a rischio la fine del lockdown… Se osservassimo tutte le regole potrebbe davvero finire».

federica panicucci il coraggio di essere felici

La Panicucci racconta a OGGI i rapporti con i figli («la didattica a distanza è stata un duro colpo da digerire per dei ragazzi di 13 e 15 anni, ma sono estremamente maturi e sul pezzo»), con il compagno Marco Bacini («Caparbietà, impegno, perseveranza, questa è la mia cifra e quando ho capito che ero pronta a incontrare qualcuno, quel qualcuno era Marco») e anche perché ha scritto un libro: «Può servire ad altre persone per trovare loro stessi dentro la mia storia».

