AGENZIA MASTIKAZZI! SESPO E ROSALBA, I FERRAGNEZ DEI POVERI DEL WEB SI SONO LASCIATI - MAGARI AI BOOMER NON DIRANNO UN CAZZO, MA IN RETE MIGLIAIA DI RAGAZZINE HANNO IL CUORE INFRANTO PER LA FINE DELLA LORO STORIA (FATEVENE UNA RAGIONE) – ROSALBA ADINOLFI, NAPOLETANA CLASSE 1999 E' UNA BEAUTY INFLUENCER (MA CHE VOR DI’?)– SESPO, AL SECOLO EDOARDO ESPOSITO, SI CHIAMA COSI’ PER UN ERRORE DI BATTITURA NELLA REGISTRAZIONE A UN CAMPIONATO DI FIFA (MANCO SA SCRIVERE IL NOME SUO, CIAO CORE!) - VIDEO

Da webboh.it

La notizia ha lasciato tutt* senza parole. Sespo e Rosalba hanno deciso di interrompere la loro relazione. Ad annunciarlo sono stati i due ragazzi, che nelle sue Storie di Instagram hanno rivelato la fine della loro storia d’amore, tra le più longeve della community social it - aliana. Ecco il messaggio che entrambi hanno condiviso con i loro follower, centinaia di migliaia di follower:

Ciao a tutti, purtroppo volevamo annunciarvi che non siamo più fidanzati. Sono stati 3 anni e mezzo bellissimi, pieni di emozioni e ci siamo amati tanto. Purtroppo la nostra relazione è finita, ma siamo comunque in ottimi rapporti, non ci odiamo e continueremo a sostenerci a vicenda sia nel privato che nei nostri obiettivi lavorativi. Vi chiediamo per favore di non fare troppe domande, possiamo capire che a voi dispiaccia molto, ma preferiamo di tenere questo momento privato, come spesso abbiamo fatto durante tutta la nostra relazione.

La richiesta, quindi, è di non scavare nelle motivazioni della rottura, dolorosa per entrambi. A leggere le loro parole, la scelta è arrivata già da tempo, tanto che i due hanno confessato di aver mantenuto ottimi rapporti di amicizia e di stima lavorativa. Una notizia che ci coglie di sorpresa, nelle scorse settimane suggerita da una minore attività social di coppia. La speranza è di vedere Sespo e Rosalba presto sereni in futuro, anche in solitaria (o con nuove persone al loro fianco).

