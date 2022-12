LE AGENZIE DELL'ONU? TANTO FUMO E NIENTE ARROSTO – ANGELINA JOLIE SI È DIMESSA DAL RUOLO DI INVIATA SPECIALE DELL'UNHCR, L’AGENZIA DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI - NEL GIUGNO SCORSO L'ATTRICE AVEVA MANIFESTATO FRUSTRAZIONE CON UN ARTICOLO PUBBLICATO DA "TIME", IN CUI AVEVA SCRITTO CHE "A CAUSA DEL MODO IN CUI È STATA COSTRUITA, L'ONU PENDE VERSO GLI INTERESSI E LE VOCI DELLE NAZIONI PIÙ POTENTI, A SPESE DELLA GENTE CHE SOFFRE" - S'E' SVEJATA TARDI: HA COLLABORATO VENT’ANNI CON L'AGENZIA ONU...

Da www.rainews.it

Angelina Jolie ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo di inviata speciale dell'UNHCR (l’Agenzia Onu per i rifugiati) dopo oltre 20 anni di collaborazione. L'attrice, 47 anni, ha svolto più di 60 missioni sul campo con l'UNHCR, accendendo i riflettori sulla condizione di milioni di persone sfollate dalle loro case negli ultimi due decenni.

“Dopo 20 anni di lavoro all'interno del sistema delle Nazioni Unite, sento che è giunto il momento di lavorare in modo diverso, impegnandomi direttamente con i rifugiati e le organizzazioni locali e sostenendo la loro azione di advocacy per trovare soluzioni” ha dichiarato la Jolie in un comunicato. “Continuerò a fare in futuro tutto ciò che è in mio potere per sostenere i rifugiati e gli altri sfollati”.

L'UNHCR l'ha definita una delle più influenti sostenitrici dei diritti dei rifugiati. La star statunitense, vincitrice di un Oscar, collabora con l'UNHCR dal 2001 ed è diventata inviata speciale nel 2012. Angelina Jolie ha “lavorato instancabilmente […] per testimoniare storie di sofferenza, ma anche di speranza e resilienza” ha commentato l'agenzia Onu con sede a Ginevra.

“Siamo grati per i suoi decenni di servizio, per il suo impegno e per la differenza che ha fatto per i rifugiati e le persone costrette a fuggire” ha dichiarato il capo dell'Agenzia, Filippo Grandi. “Dopo un lungo periodo di successo all'interno dell'UNHCR, apprezzo il suo desiderio di cambiare impegno e sostengo la sua decisione” ha aggiunto ancora Grandi.

