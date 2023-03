IL FREESTYLE DI FRED DE PALMA - METTITI IN GINOCCHIO SEI FROCIO, UN FINOCCHIO A NOVANTA

Giuseppe Candela per Dagospia

ORNELLA VANONI, CHE BELVA SI SENTE?

Martedì 21 marzo su Rai2 andrà in onda la quinta e ultima puntata di "Belve" in prima serata. Il programma cult di Francesca Fagnani ha deciso di salutare il pubblico con un colpo a sorpresa: Ornella Vanoni. Intervista che si preannuncia imperdibile. La trasmissione prodotta da Fremantle ha conquistato pubblico e critica con diversi scoop rimbalzati su social e quotidiani.

SERENA BORTONE NEL MIRINO DEL CENTRODESTRA

Serena Bortone è nel mirino del centrodestra. La conduttrice di "Oggi è un altro giorno" ha ottenuto ascolti più alti di chi l'ha preceduta, con un prodotto interno e alzando il livello qualitativo. Le ragioni sono solo politiche: la giornalista è considerata vicina al centrosinistra, in quella fascia oraria i partiti di maggioranza (soprattuto Fdi e Lega) sognerebbero nomi differenti. Quali?

CDA RAI, IGOR DE BIASIO VERSO LE DIMISSIONI?

A Viale Mazzini gira voce che il consigliere d'amministrazione Rai Igor De Biasio potrebbe dimettersi tra qualche settimana. L'esponente in quota Lega potrebbe lasciare la sua poltrona per un ruolo di prestigio in una società partecipata. Sarà vero?

IL FREESTYLE DI FRED DE PALMA: "METTITI IN GINOCCHIO SEI FROCIO, UN FINOCCHIO A NOVANTA"

Al compleanno del fu tronista Andrea Damante il cantante Fred De Palma si è divertito a modo suo. Qualcuno ha filmato e rilanciato il suo freestyle, qui riportiamo una parte dei suoi versi con Lazza in ascolto: "Tira fuori la mazza e ti ammazza, ti ha cecato un occhio (...) mettiti in ginocchio faccio queste robe, sei frocio tipo un finocchio a novanta con il culo e il naso di pinocchio". Che stile.

MICHELE MIRABELLA LANCIA UNA FRECCIATINA AD AGORA

AGORA' PARLA DI MEDICINA, MIRABELLA LA PRENDE MALE E LANCIA UNA FRECCIATINA

Qualche giorno fa si è rischiato l'incidente diplomatico dalle parti di Rai3. Nel talk show "Agorà" la conduttrice Monica Giandotti ha affrontato un tema medico: "L'ago della bilancia. Nuova moda per dimagrire, Tik Tok e il farmaco anti diabete", la scritta in sovraimpressione. Apriti cielo! Pochi minuti dopo a "Elisir" il conduttore Michele Mirabella ha lanciato una frecciatina: "Buongiorno amiche e amici, la nostra puntata di Elisir troppe volte contesa a noi, ispira molte altre idee. Siamo a vostra disposizione, sappiatelo e chi vuol capire capisca".

AGORA' VIRA A DESTRA, INCORONATA BOCCIA CONDUTTRICE DELLA VERSIONE ESTIVA E INVERNALE?

A proposito di Agorà, la versione estiva virerà a destra. Alla conduzione la poco nota Incoronata Boccia, stimata professionalmente dall'intellettuale meloniano (futuro dg Rai) Giampaolo Rossi. La scorsa estate la giornalista del TgR Sardegna ha condotto su Rai1 "Weekly", è sposata con Ignazio Artizzu, ex Rai e ora capo ufficio stampa del governatore Christian Solinas. Al suo fianco potrebbe esserci un conduttore in quota Lega, ancora non individuato. Secondo i beninformati Boccia potrebbe condurre anche l'edizione invernale, ora affidata a Monica Giandotti.

Massimiliano Ossini a "Un passo dal cielo". Il conduttore di "Unomattina", reduce da una stagione di ottimi ascolti in una fascia a dir poco complicata, si avvia verso la riconferma per la prossima stagione. Non solo, il presentatore è stato scelto da RaiFiction e Lux Vide come voce narrante del podcast dedicato alla serie tv "Un passo dal cielo", prossimamente in onda su Rai1. Ossini intervisterà alcuni personaggi della fiction ma anche ospiti e volti legati alla montagna.

MISTERO "X FACTOR": LA GUERRA NON C'E'

La macchina di "X Factor" si è già messa in moto, si lavora alla nuova edizione con alcuni nodi da sciogliere. Dalle parti di via Rogoredo si parla dell'uscita di scena di Eliana Guerra, storica showrunner del talent show di Sky. Sarà vero e soprattutto perché?

LODOVICA COMELLO SCEGLIE FACCHINETTI COME MANAGER. SYRIA VA DA NOTORIA

Movimenti d'agenzia. Alla solita girandola di chi entra e chi esce, di chi cerca un posto al sole, si aggiungono nuovi nomi. La cantante Syria, fresca di ospitata a Verissimo, ha deciso di affidarsi all'agenzia Notoria di Graziella Lopedota, scuderia molto quotata a Cologno Monzese. La showgirl Lodovica Comello ha deciso di affidarsi alla Newco Management di Francesco Facchinetti, gira voce che non abbia preso affatto bene l'esclusione dalla nuova edizione di Italia's got talent targata Disney+.

RITA DALLA CHIESA IN VIGILANZA RAI MA FIGURA ANCORA NELL'AGENZIA VEGASTAR

L'ex conduttrice Rita Dalla Chiesa è stata eletta lo scorso settembre tra le fila di Forza Italia. La parlamentare figura anche tra i componenti della nuova Commissione di Vigilanza Rai. Avvisate Rita che è ancora tra gli assistiti sul sito dell'agenzia Vegastar dei Capecchi. Una semplice dimenticanza? Visto il nuovo ruolo meglio intervenire quanto prima.

INDOVINELLI

1) La bella conduttrice sta smuovendo mari e monti per tornare in tv. Tutti sono convinti che a sostenere il suo ritorno sia la Lega ma pochi sanno che la signorina ha trovato nuove protezioni dalle parti di Fratelli d'Italia. Chi è?

2) Che ci facevano insieme in zona Prati l'esponente del cda Rai e il dirigente in quota centrodestra in grande ascesa? Qualche giorno fa i due hanno pranzato insieme, hanno chiacchierato a lungo sulla Rai che verrà. Di chi stiamo parlando?

