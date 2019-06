AHO, MA QUA SO' TUTTI VITTIME? - ''ERO LA NIPOTE DI MARK CALTAGIRONE''. VIDEO: MARTINA ''KELLY'' CAPPELLETTI, UN ALTRO AVANZO DI 'UOMINI & DONNE' CHE FINISCE IN QUESTA STORIA, RACCONTA CHE PER DUE ANNI HA IMPERSONATO LA CUGINA DI SEBASTIAN CALTAGIRONE. ''LA PERRICCIOLO MI AVEVA DETTO CHE ERA PER UN REALITY''. MA IN DUE ANNI, NON TI VIENE QUALCHE DUBBIO? NON CHIEDI ''DOVE SONO LE TELECAMERE?'' - E COME MAI ''DONNA'' PAMELA FACEVA PARTE DI QUESTA ''FAMILY'' INVENTATA, SE DICE DI NON ESSERE LEI MARK?

MARTINA CAPPELLETTI A UOMINI E DONNE

DAGONOTA - Martina ''Kelly'' Cappelletti, già corteggiatrice di Andrea Damante a ''Uomini & Donne'' (2016), ieri sera ha raccontato di essere un'altra vittima del sistema Perricciolo. Diversamente dagli altri, però, lei la Perricciolo la frequentava davvero, le sue foto non sono state rubate a sua insaputa e non siamo davanti a un bambino di 10 anni che può essere facilmente raggirabile. Era una studentessa di medicina di Arezzo (nel frattempo si è laureata) che per due anni avrebbe vissuto in una specie di Truman Show in cui fingeva, anche con le persone che incontrava nella vita vera e non solo su Facebook, di essere nipote di Mark Caltagirone e cugina del povero e malato Sebastian.

LE INTERAZIONI DI MARTINA KELLY CAPPELLETTI CON SEBASTIAN CALTAGIRONE

Possibile che in due anni non si sia mai fatta qualche domanda? Non ha mai chiesto ''Dove sono le telecamere?'', ''Quando andrà in onda 'sta roba?'', ''Incontrerò mai di persona tutti questi fantomatici familiari?''. A un certo punto sarebbe arrivato il solito infarto, il trucco usato dalla Perricciolo quando le persone iniziavano a pressarla per capirci di più. Ma sostiene che solo quando Eliana ha ammesso che Mark Caltagirone non esiste (due settimane fa) ha capito tutto, anche se Dagospia ha scritto due mesi prima per filo e per segno che si trattava solo di una grande finzione. Sarà andata proprio come dice la bionda aretina?

VIDEO - MARTINA 'KELLY' CAPPELLETTI CHE FINSE DI ESSERE LA NIPOTE DI MARK CALTAGIRONE. 'ERA PER UN REALITY'

"Ho conosciuto Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo tramite una mia amica e mi hanno invitata in una reality. Dovevo fingermi la nipote di un certo Marco Caltagirone".

A parlare è Martina, una giovane ragazza che a Live - Non è la d'Urso rivela di essere stata contattata dall'agenzia. "Per entrare fino in fondo nel ruolo - prosegue la donna - mi è stato chiesto di recitare il ruolo anche nella vita reale".

MARTINA CAPPELLETTI A UOMINI E DONNE

Ma non è tutto, perché secondo la conversazione avuta con Pamela Perricciolo, Marco Caltagirone avrebbe avuto anche un infarto, fino ad arrivare al matrimonio con Pamela Prati. "Sarà un matrimonio bellissimo, di due giorni, in Vaticano", scriveva la Perricciolo.

pamela perricciolo a live non e la d urso 6 pamela perricciolo a live non e la d urso 1 pamela perricciolo a live non e la d urso 3 pamela perricciolo a live non e la d urso 5 LE INTERAZIONI DI MARTINA KELLY CAPPELLETTI CON SEBASTIAN CALTAGIRONE pamela perricciolo a live non e la d urso 4 PAMELA PERRICCIOLO E MARTINA KELLY CAPPELLETTI SULLA BACHECA DI MARCO CALTAGIRONE