AIDA NIZAR NUDA SU INSTAGRAM

Aida Nizar, la foto osé supera la censura di Instagram (ma non le critiche dei follower)

Da www.leggo.it

aida nizar fuori di seno

Aida Nizar torna a far parlare di sé. La concorrente spagnola del Grande Fratello Vip, infatti, è riuscita a superare la censura di Instagram, ma ha suscitato reazioni decisamente discordanti tra i follower. La foto hot di Aida Nizar pubblicata sul popolare social network fa discutere molto, e suscita reazioni forti.

aida nizar

Sul proprio account, infatti, Aida Nizar ha pubblicato una foto decisamente osé in cui, a gambe aperte, indossa solo una lunga t-shirt, completamente bagnata, che lascia davvero poco spazio all'immaginazione. Se Instagram non ha censurato lo scatto, i follower di Aida Nizar, che divenne famosa in Spagna nel 2004 per aver partecipato al Grande Fratello, si sono divisi.

aida nizar

«Il miglior vantaggio che ho è avere personalità e una incommensurabile dose di amor proprio», ha scritto Aida Nizar. La foto ha raccolto oltre 20mila 'like', ma ha collezionato anche commenti contrastanti. C'è chi apprezza la sensualità dello scatto e riconosce che la forma di Aida Nizar, a 44 anni, è comunque invidiabile. In molti, però, hanno aspramente criticato la donna. Un utente, ad esempio, ha commentato così: «Sei ridicola e patetica, dovresti farti vedere da uno bravo».

