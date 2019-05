AIUTO! IL VECCHIO POKEMON GIALLINO PIKACHU, ANCHE IN VERSIONE “DETECTIVE PIKACHU” LE SUONA AGLI AVENGERS. FORZA DELLA NOSTALGIA DI CHI È CRESCIUTO CON I POKEMON VENTI O TRENTA ANNI FA: IL FILM REGISTRA UN INCASSO GLOBALE DI 103 MILIONI DI DOLLARI CONTRO I 102 DI “AVENGERS: ENDGAME” - IN ITALIA SI SEGNALA AL TERZO POSTO “TED BUNDY - FASCINO CRIMINALE”, 591 MILA EURO…

Marco Giusti per Dagospia

Aiuto! Il vecchio Pokemon giallino Pikachu, anche in versione Detective Pikachu le suona agli Avengers. Forza della nostalgia di chi è cresciuto con i Pokemon venti o trenta anni fa. Così Pokemon Detective Pikachu diretto da Rob Letterman con la voce di Ryan Reynolds e star come Ken Watanabe, Bill Nighy e Suki Waterhouse le dà agli Avengers in ogni parte del mondo con un incasso globale di 103 milioni di dollari contro i 102 di Avengers: Endgame.

Esclusa l’America, dove gli Avengers portano a casa 63 milioni di dollari contro i 58 di Pikachu. Ma in Cina Pikachu è primo con 41 milioni di dollari e da noi incassa 2 milioni 394 mila euro contro 1 milione 338 mila euro di Avengers. Certo. L’incasso globale di Avengers: Endgame è di 2 miliardi 845 milioni di dollari, a un passo dal megarecord di Avatar, ma per il piccolo eroico Pikachu è un bel risultato.

In Italia, dietro Pikachu e Avengers, ormai arrivato a 28 milioni di euro totali, si segnala al terzo posto Ted Bundy-Fascino criminale, 591 mila euro, poi l’horror col gatto zombie Pet Sematary con 564 mila. Quinto Stanlio e Ollio con 444 mila euro. Sesto Ma cosa ci dice il cervello con 244 mila euro, settimo il thriller per signore dei Parioli Red Joan con 238 mila euro e solo ottavo il buon film di Sergio Rubini Il grande spirito, 167 mila euro, sorta di western moderno per i tetti di Taranto con chiave politico-ambientalista.

In America, dietro Avengers: Endgame a 63 milioni con un totale di 723 milioni di dollari, Pokemon Detective Pikachu a 58 con un totale globale di 170 milioni e un budget di 150. Terzo The Hustle, 13,5 milioni, con la coppia al femminile Anne Hathaway e Rebel Wilson, masscrato dalla critica e andato maluccio.

Quarto il thriller casalingo The Intruder, 6,6 per un toale di 20 milioni, seguito dalla commedia con Seh Rogen e Charlize Theron Long Shot, 6,1 per un totale di 19 milioni. Poms di Zara Hayes, altro film stroncato dalla critica malgrado la presenza di un forte cast femminile, Diane Keaton, Pam Grier, Jacki Weaver, delude con 5,1 milioni. Malino anche Tolkien con Nicholas Hoult nei panni del giovane scrittore del Signore degli anelli, 2,1 milioni. Tra le uscite mirate si segnala All Is True di e con Kenneth Branagh, 46 mila dollari con quattro sale. E ora prepariamoci al Festival di Cannes…

