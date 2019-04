AJAX-JUVE OVVIAMENTE VINCE LA SERATA CON IL 30% E 8 MILIONI DI ASCOLTATORI - DIETRO C'È LA D'URSO SUL PRATI-GATE (13,2%), SEGUITA DALLA SCIARELLI (9,2%) - GLI ALTRI INTORNO O SOTTO AL 5% - PURGATORI (2,2%) - ELISEI (3,4%) - PALOMBA (4,4-3,5%) - GRUBER (5,9%) - ELEONORA DANIELE (18,5-17,5%) - 'FORUM' (18,4%), ISOARDI (13,4%) - IL POST PARTITA SU RAI1 (13,7%) - BRU-NEO (10,1%)

Nella serata di ieri, mercoledì 10 aprile 2019, su Rai1 – dalle 21 alle 22.51 – l’incontro di Champions League Ajax-Juventus ha conquistato 7.993.000 spettatori pari al 30% di share. Sui canali Sky lo stesso incontro ha ottenuto 1.700.000 spettatori e il 6.4%. Su Canale 5 – dalle 21.28 all’1.06 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.369.000 spettatori pari al 13.2% di share (Buonanotte di 8 minuti: 921.000 – 17.8%). Su Rai2 la seconda puntata della serie Il Molo Rosso ha interessato 1.178.000 spettatori pari al 4.7% di share.

Su Italia 1 Alice in Wonderland ha intrattenuto 1.206.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.065.000 spettatori pari ad uno share del 9.2% (presentazione di 12 minuti: 1.943.000 – 7%). Su Rete4 La Frode totalizza un a.m. di 1.032.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 486.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 Masterchef All Stars segna 475.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Corpi da Reato ha raccolto 369.000 spettatori con l’1.6%. Sul 20 Il ricco, il povero e il maggiordomo registra 357.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai Movie Confusi e Felici segna 505.000 spettatori e l’1.9%.

Ascolti TV Access Prime Time

Striscia, contro il pre-partita e la partita, al 14.2%.

Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 3.845.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 948.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 CSI ha registrato 926.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 Non ho l’età raccoglie 1.351.000 spettatori con il 5.6% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.881.000 spettatori pari al 7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.113.000 individui all’ascolto (4.4%), nella prima parte, e 958.000 spettatori (3.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.576.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età ha divertito 581.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Boom ha raccolto 381.000 spettatori con l’1.4%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti ha ottenuto 357.000 spettatori e l’1.4%.

Preserale

La7 e Italia1 vicine.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.975.000 spettatori (21.1%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.680.000 spettatori (25.5%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.447.000 spettatori (17.9%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.693.000 spettatori (20.6%). Su Rai2 Hawai Five O ha raccolto 686.000 spettatori (4.2%) mentre NCIS 1.209.000 (5.6%). Su Italia1 Grande Fratello ha ottenuto 351.000 spettatori con il 2.3%. Sport Mediaset ha informato 365.000 spettatori (2%). CSI New York ha totalizzato 521.000 spettatori (2.4%).

Su Rai3 Blob segna 1.040.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha raccolto 738.000 spettatori (3.9%) mentre Tempesta d’Amore ha radunato 914.000 individui all’ascolto (4.1%). Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 352.000 spettatori (share del 2.4%). Su Tv8 Pupi & Fornelli ha ottenuto 234.000 spettatori con l’1.6%. Cuochi di Italia ha raccolto 362.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime Mattina

Tutta Salute segna uno dei migliori risultati della stagione.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 960.000 telespettatori con il 18.2%. Storie Italiane ha ottenuto 898.000 spettatori (18.5%) nella prima parte e 932.000 spettatori (17.5%) nella seconda parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 735.000 spettatori (13.6%) nella prima parte e 763.000 spettatori (15.7%) nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 145.000 spettatori con il 3%.

Su Italia 1 il doppio episodio di Chicago Fire ottiene un ascolto di 195.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Rai3 Agorà convince 490.000 spettatori pari all’8.9% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 390.000 spettatori con l’8%. Tutta Salute ha interessato 454.000 spettatori con l’8.5%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 153.000 spettatori (3.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 238.000 spettatori con il 4.2%. A seguire Coffee Break ha informato 229.000 spettatori pari al 4.7%.

Daytime Mezzogiorno

Male Ricette all’Italiana.

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.349.000 spettatori con il 13.4% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.497.000 telespettatori con il 18.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 567.000 spettatori (8.7%), nella prima parte, e 1.030.000 spettatori (9.8%), nella seconda parte. Su Italia 1 il doppio episodio di Chicago PD segna 220.000 spettatori e il 3.6%. Grande Fratello ottiene un ascolto di 689.000 spettatori pari al 5.2% di share A seguire. Sport Mediaset ha ottenuto 998.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 Chi l’Ha Visto 11.30? raccoglie 578.000 spettatori (8.6%).

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 938.000 spettatori (10.7%). Quante Storie ha raccolto 954.000 spettatori (7.5%). Passato e Presente raccoglie 650.000 spettatori e il 3.8%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 115.000 spettatori con l’1.8%, nella prima parte, e 191.000 spettatori (1.7%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 659.000 (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 412.000 spettatori con share del 6.9% nella prima parte, e 598.000 spettatori con il 5.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Detto Fatto al 7%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.689.000 spettatori pari al 12.7% della platea. Il Paradiso delle Signore ha appassionato 1.548.000 spettatori pari al 14.3%. Il TG1 ha informato 1.053.000 spettatori (10.5%) mentre il TG1 Economia ha radunato 1.172.000 spettatori (11.7%). La Vita Diretta ha raccolto 1.286.000 spettatori con il 12.7%, nella prima parte di 20 minuti, e 1.705.000 spettatori con il 15.5%, nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.792.000 spettatori con il 18.9%. Una Vita ha convinto 2.687.000 spettatori con il 19.1% di share. Uomini e Donne ha interessato 2.957.000 spettatori con il 24.2% (finale: 2.423.000 – 22.5%).

Il breve daytime di Grande Fratello ha ottenuto 2.162.000 spettatori con il 21.2%. Amici è stato seguito da 2.227.000 spettatori pari al 22.6%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.332.000 spettatori pari al 23.1% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.919.000 spettatori (18.6%), nella prima parte, a 1.863.000 spettatori (16.3%), nella seconda parte, e a 1.783.000 spettatori (14.3%), nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha ottenuto 851.000 spettatori con il 7%. Castle ha raccolto 495.000 spettatori con il 4.9%. Rai Parlamento segna 171.000 spettatori e l’1.6%.

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.002.000 spettatori (6.9%), nel primo episodio, 946.000 spettatori (6.9%), nel secondo episodio, e 781.000 spettatori (6.1%), nel terzo. The Big Bang Theory ha divertito 581.000 spettatori pari al 5%. La sitcom Mom ha ottenuto 508.000 spettatori con il 4.7%. Due Uomini e Mezzo ha appassionato 356.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.316.000 spettatori con il 15.9%. Question Time ha raccolto 458.000 spettatori (3.8%).

Aspettando Geo… segna 804.000 spettatori con il 7.9%. Geo ha registrato 1.383.000 spettatori con il 12.1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 863.000 spettatori con il 6.4%. Su La7 Tagadà ha interessato 394.000 spettatori (share del 2.8%), con Prima Pagina, e 411.000 spettatori (share del 3.4%), nella seconda parte. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 177.000 spettatori con l’1.6%. Su Real Time Amici ha ottenuto 212.000 spettatori con l’1.5%.

Seconda Serata

Lucifer al 3.8% e 5.2%.

Su Rai1 il post partita di Champions League raccoglie 2.359.000 spettatori e il 13.7%. Porta a Porta è stato seguito da 858.000 spettatori con il 10.1% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 569.000 spettatori pari ad uno share del 14%. Su Rai2 Poli Opposti segna 556.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 646.000 spettatori con il 7.9%. Su Italia1 Lucifer è visto da 391.000 spettatori (3.8%), nel primo episodio, e 302.000 spettatori (5.2%), nel secondo episodio. Su Rete 4 Miami Vice è stato scelto da 198.000 spettatori con il 2.8% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.873.000 (19.5%)

Ore 20.00 5.604.000 (25%)

TG2

Ore 13.00 2.080.000 (15.2%)

Ore 20.30 1.826.000 (7.2%)

TG3

Ore 14.25 1.568.000 (11.3%)

Ore 19.00 1.887.000 (11.5%)

TG5

Ore 13.00 2.915.000 (21%)

Ore 20.00 4.131.000 (18%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.284.000 (11.4%)

Ore 18.30 667.000 (5.2%)

TG4

Ore 12.00 316.000 (3.6%)

Ore 18.55 603.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 599.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.280.000 (5.6%)