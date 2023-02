AJO, MALGIOGLIO E PEPERONCINO! – A “CIAO MASCHIO”, OSPITE DI NUNZIA DE GIROLAMO, CRISTIANO MALGIOGLIO SI PENTE PER LE SUE FRASI DETTE A "LA ZANZARA" NEL 2014 (“DUE UOMINI NON DEVONO BACIARSI IN STRADA, CI SONO I BAMBINI”): “FURONO DICHIARAZIONI INFELICI. DISSI QUELLE COSE, PERCHÉ POCO TEMPO PRIMA MI TROVATO CON I MIEI NIPOTINI CHE, VEDENDO DUE PERSONE DELLO STESSO SESSO BACIARSI PER STRADA, MI CHIESERO DELLE SPIEGAZIONI” - VIDEO

Dagonews

Cristiano Malgioglio, ospite di Nunzia De Girolamo nella prossima puntata di Ciao Maschio in onda domani in seconda serata su Rai1, è tornato su alcune sue dichiarazioni contro i baci omosessuali in pubblico e i matrimoni gay.

Nel 2014, ospite de ‘’La Zanzara’’ dichiarò: ‘’ Due uomini non devono baciarsi in strada. Ci sono i bambini. Se avessimo più pudore potremmo ottenere tantissimi risultati", aggiungendo di non battersi per il matrimonio tra omosessuali: "Mi sembra una battaglia antica, vecchia. Io non mi sposerei mai e non adotterei mai dei bambini’’.

cristiano malgioglio ospite di ciao maschio 1

A distanza di anni, Malgioglio ritorna su quelle frasi e, senza mezza termini, le definisce ‘’infelici’’. ‘’Dissi quelle cose, perché poco tempo prima - chiosa - mi trovato con i miei nipotini che, vedendo due persone dello stesso sesso baciarsi per strada, mi chiesero delle spiegazioni’’.

