ALAIN DELON HA AVUTO UN INFARTO E UN'EMORRAGIA CEREBRALE – È SUCCESSO DIVERSE SETTIMANE FA MA LA FAMIGLIA DELL'ATTORE 83ENNE LO RIVELA SOLO ADESSO: RIPOSA IN UNA CLINICA IN SVIZZERA E LE SUE CONDIZIONI SONO STABILI...

Da www.corriere.it

alain delon premio alla carriera a cannes 2019 7

Alain Delon, 83 anni, ha avuto un infarto e una emorragia cerebrale diverse settimane fa. Attualmente, fa sapere la famiglia, «riposa» in una clinica in Svizzera. Le sue condizioni sono stabili: secondo i sanitari, riferisce il figlio Anthony, sono «perfette». In precedenza era stato in terapia intensiva per tre settimana e Parigi.

