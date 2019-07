Da www.liberoquotidiano.it

vicino di casa di alba parietti

Divertente messaggio su Instagram di Alba Parietti. La showgirl pubblica una foto del giovane vicino di casa in mutande ed è uno spasso: "Per la serie 'l'uomo non è di legno'... e la donna neppure... ma dico, io posso avere il figlio più grande della mia vicina di casa (tra parentesi una delle mie migliori e fidate amiche) che mi passa in giardino così?".

"Non è legale...", prosegue, "la trovo una vera cattiveria. Secondo me si sta vendicando degli anni della sua adolescenza (essendo noi vicini 30 anni)... Cara amica o mi metti una parete divisoria o gli darò il gettone di presenza.... o faccio un esposto ... in ogni caso mi sono davvero 'rifatta' così siete contenti gli occhi".

A rispondere agli apprezzamenti, tramite commento, anche il diretto interessato che le ha scritto: "Dai Alba, sono timido".

