6 mag 2020 19:11

ALBA INFUOCATA CONTRO LADY COLLOVATI: ''HO SEMPRE MANTENUTO LE DISTANZE, MI CONSIDERAVANO PARANOICA. HO AVUTO SINTOMI PER UN SOLO GIORNO, E MI SONO MESSA IN AUTO-ISOLAMENTO PER 14 GIORNI ANCHE SE NON C'ERANO PROTOCOLLI. INFATTI I MIEI COLLABORATORI NON SONO STATI CONTAGIATI NONOSTANTE LA CONVIVENZA. CATERINA COLLOVATI? DA LEI IL DISTANZIAMENTO LO PRATICO DA MOLTO PRIMA DEL CORONAVIRUS, È UNA PERSONA INSOPPORTABILE, CATTIVA D'ANIMO E POCO INTELLIGENTE''