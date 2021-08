ALDO GRASSO CRITICA VERONICA GENTILI E IL “FATTO” CORRE IN SOCCORSO DELLA PRESENTATRICE: “A PENSARE MALE, DIREMMO CHE SUL GIORNALE DI URBANO CAIRO, PROPRIETARIO DI LA7, LA CONDUTTRICE MEDIASET CHE TRA LUGLIO E AGOSTO HA BATTUTO IN ONDA DI DE GREGORIO & PARENZO 34 VOLTE SU 43, NON DEVE PASSARLA LISCIA. MA SIAMO SICURI CHE CAIRO NON C'ENTRI E CHE GRASSO FACCIA TUTTO DA SOLO” - MA SI PARLA DELLA STESSA RETE CHE OSPITA, UN GIORNO SI’ E UNO PURE, TRAVAGLIO, SCANZI E PADELLARO?

Dal “Fatto quotidiano”

aldo grasso

Ci sono vari modi per attaccare una persona pubblica, basta trovare gli argomenti giusti. Aldo Grasso ha deciso invece di impallinare Veronica Gentili in base a niente. Veronica è infatti ormai generalmente apprezzata, fa buoni ascolti, ma conserva una pecca: collabora con il Fatto Quotidiano e il suo blog, come tutti, ospita la sua mini-autobiografia molto personale, che Grasso utilizza per sbeffeggiarla. Perché si dimostra che non sa fare il suo lavoro? Perché si evince che è la peggio di tutte negli ascolti? No, a scandalizzarlo è la frase finale: "Tutto il resto è silenzio".

VERONICA GENTILI

"Come l'ultima frase pronunciata da Amleto", scrive Grasso, che è "una perfetta massima per una conduttrice di talk show". A pensar male, potremmo dedurne che per il critico tv del "Corriere" la Gentili farebbe meglio a stare zitta. A pensare ancora più male, diremmo che sul giornale di Urbano Cairo, proprietario di La7, la conduttrice Mediaset che tra luglio e agosto ha battuto In Onda di De Gregorio & Parenzo 34 volte su 43, non deve passarla liscia. Ma siamo sicuri che Cairo non c'entri e che Grasso faccia tutto da solo. Qualcosa in quella rubrica deve pur scrivere. Se proprio non vuole tacere.

veronica gentili 7 veronica gentili 20 veronica gentili 15 veronica gentili 14 veronica gentili 17 veronica gentili 16 veronica gentili 18 veronica gentili 5 veronica gentili 19 veronica gentili 6 veronica gentili (2)