FACCIAMO LE COSE SUL SIERO – GLI ESAMI DEL SANGUE PER LA RICERCA DEGLI ANTICORPI NON SOSTITUISCONO I TAMPONI. SERVONO A STABILIRE SE UNA PERSONA È VENUTA IN CONTATTO CON L’INFEZIONE IN UN PASSATO PIÙ O MENO RECENTE – NON È CHIARO SE QUEGLI ANTICOPRI SIANO O MENO NEUTRALIZZANTI. CIOÈ SE GARANTISCONO IMMUNITÀ…