ALDO GRASSO NEI PANNI DELL'OSTE CHE DICE ''IL VINO NON È BUONO'' - ''LA TV NON INFLUENZA PIÙ NESSUNO? MOLTI PENSAVANO CHE LA PUNTATA DI ''REPORT'' SUL CASO METROPOL SAREBBE STATO L'INIZIO DELLA FINE PER SALVINI. MA NON E' ANDATA COSÌ, VISTO IL TRIONFO DELLA LEGA IN UMBRIA. IL MONDO È IPER-CONNESSO E INTERNET, È PROPAGANDA MOLTO PIÙ EFFICACE DI ALTRI MEDIA. UN'INCHIESTA DI MESI VALE QUANTO UN SENTITO DIRE SU FACEBOOK''

Aldo Grasso per il “Corriere della sera”

Per anni, dopo una puntata di Report condotto da Milena Gabanelli ho ricevuto lettere, mail e post all' insegna della rassegnazione. Il tono era sempre lo stesso: perché dopo una simile denuncia le forze dell' ordine non sono intervenute? Per anni ho cercato di spiegare che i tempi della magistratura e i tempi della tv sono diversi, molto diversi. Per questo, a fine stagione, la Gabanelli si premurava di farci sapere l' esito di alcune inchieste.

Dopo le puntate di Report di lunedì della scorsa settimana e dell' altro ieri su Rai3 è successo qualcosa di analogo, riguardante però l' efficacia della tv. Come saprete, Sigfrido Ranucci ha presentato un' inchiesta di Giorgio Mottola sul presunto scandalo del Metropol di Mosca in cui sono rimasti impigliati Matteo Salvini (seppur non indagato) e il suo ex portavoce Gianluca Savoini, personaggio molto inquietante.

Report ha raccontato di trattative della Lega per i soldi e il petrolio russo e della nascita di un asse tra forze estremiste in Russia e negli Stati Uniti: la «Fabbrica della paura». La forza della tv!

Secondo alcuni lettori, una simile puntata (rafforzata dalla seconda), avrebbe fatalmente dato inizio al declino di Salvini. Evidentemente le cose non sono andate così, visto il trionfo della Lega in Umbria. Tv, opinione pubblica e magistratura continuano ad avere tempi differenti e, in tutta onestà, non sappiamo come andrà a finire la storia dei presunti finanziamenti russi.

Ma l'«istituzione tv», non influenza più nessuno? Il mondo intero è ora iper-connesso e internet, nell' ambito della propaganda, è molto più efficace di altri media. La rete ha fatto saltare la tradizionale gerarchia delle notizie con il risultato che un' inchiesta durata mesi vale quanto un sentito dire su Facebook. In epoca di social, l' indistinta valanga dei social, il controllo delle notizie non pare più necessario: contano di più le visioni estreme e le notizie false.

