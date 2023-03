16 mar 2023 19:54

ALDO GRASSO STRONCA CHIAMBRETTI: “A UN CERTO PUNTO HA COMINCIATO A FARE SEMPRE LO STESSO PROGRAMMA: COSTRUIRE UNA CORNICE SONTUOSA PER UN BARACCONE DA FIERA” – “DA QUANDO NON HA PIÙ ALLE SPALLE GENTE COME BRUNO VOGLINO O ROMANO FRASSA O GIANNI BONCOMPAGNI HA COMINCIATO A PERDERE LA SUA IDENTITÀ. ULTIMA TAPPA, QUESTO SHOW, 'LA TV DEI 100 E UNO', TROPPO COSTRUITO IN CUI I BAMBINI RECITANO A FARE I BAMBINI, IN UNA SPIRALE DI RICATTI AFFETTIVI…”