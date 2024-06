ALEC BALDWIN SPARA LE SUE ULTIME CARTUCCE - A UN MESE DALL'INIZIO DEL PROCESSO PER LA SPARATORIA SUL SET DEL FILM “RUST”, L'ATTORE AMERICANO E LA MOGLIE HILARIA ANNUNCIANO UN NUOVO REALITY INTITOLATO “I BALDWIN” – AL CENTRO DEL PROGETTO, CHE ANDRÀ IN ONDA NEL 2025, C'È LA LORO NUMEROSA FAMIGLIA E I LORO SETTE FIGLI – NEL FRATTEMPO BALDWIN RISCHIA FINO A 18 MESI DI CARCERE PER L'OMICIDIO NON INTENZIONALE DI HALYNA HUTCHINS…

(ANSA) - A poco piu' di un mese dall'inizio del processo in New Messico per la sparatoria letale sul set del film Rust, Alec Baldwin e la moglie Hilaria hanno annunciato la produzione di un nuovo reality intitolato "I Baldwin" che avra' al centro il caos della loro numerosa famiglia.

La serie dovrebbe andare in onda nel 2025 sul canale Tlc. La coppia ha annunciato lo show con un post su Instagram in cui i sette figli corrono urlando davanti alle telecamere. "Vi invitiamo a casa nostra per sperimentarne gli alti e bassi", dice Alec: "La casa e' il luogo che amiamo di piu'". Alec e Hilaria Baldwin sono sposati da 12 anni. Alec, che rischia fino a 18 mesi di prigione, andra' sotto processo in luglio per l'omicidio non intenzionale della direttrice della cinematografia di Rust, Halyna Hutchins.

L'attore e' accusato di aver puntato una pistola contro la Hutchins durante una prova del film senza sapere che all'interno c'era una pallottola 'viva'. Come produttore di Rust e' inoltre imputato di aver permesso che sul set venissero trascurati gli standard di sicurezza.

