ALENA, CHE AMARENA! “MI HANNO DETTO CHE SONO UN BARILE, GRASSA E VECCHIA. FOTO IN BIKINI NON NE METTO PIÙ” - ALENA SEREDOVA HA RISPOSTO AGLI HATER: “NON POSSO VIVERE IN PALESTRA PER PROVARE AD ESSERE SODDISFATTA A 46 ANNI…A VENTI ANNI AVEVO UN FISICO PAZZESCO E NON ME NE RENDEVO CONTO, POI HO FATTO TRE FIGLI. SO CHE C'È UN PREZZO DA PAGARE…”

Estratto dell'articolo di Ilaria Costabile per www.fanpage.it

ALENA SEREDOVA - 3

Alena Seredova ha risposto ad alcune domande rivoltele dai suoi fan su Instagram, in una delle chiacchierate che i personaggi famosi sono soliti fare con i loro followers, interagendo e raccontando quando possibile un po' della loro vita.

La modella ha raccontato come, dopo la terza gravidanza, non siano mancati dei commenti anche particolarmente spiacevoli sul suo aspetto fisico, però c'è stato spazio anche per qualche battuta in risposta a domande decisamente più intime.

Tra le domande che sono state poste alla modella, in molti hanno provato ad indagare il rapporto con la sua fisicità. Qualcuno, infatti, le ha chiesto come mai non mettesse più foto in bikini, dal momento che da sempre è stata apprezzata per le sue forme, ma la risposta ha fatto emergere una serie di commenti, spiacevoli, che le sono arrivati dopo la terza gravidanza:

"Dopo che mi hanno detto in ogni modo che sono un barile, che sono grassa e vecchia, mi metto in bikini? Ma va… No no, il mio fantastico corpo lo nascondo". E ancora, qualcuno le ha chiesto se fosse contenta della sua forma fisica e la modella ha risposto in maniera piuttosto diretta:

ALENA SEREDOVA - 1

Nì. Non posso vivere in palestra per provare ad essere soddisfatta a 46 anni…A venti anni avevo un fisico pazzesco e non me ne rendevo conto, poi ho fatto tre figli. So che c'è un prezzo da pagare. Ho 46 anni, è un problema che tocca tutte noi. Non è stato piacevole leggere certi commenti.

Poi non sono mancate anche domande decisamente più intime, alle quali Alena Seredova ha risposto con ironia. Qualcuno le ha chiesto, infatti, come fosse la sua vita sotto le lenzuola: "Se faccio sesso? No guarda, leggo i giornali e basta. Ragazzi… Ogni tanto, dai" la showgirl ha poi aggiunto:

"Di solito sono super organizzata, so cosa mangerò stasera e cosa mangerò domani ma queste cose non le organizzo". D'altra parte non è la prima volta che le vengono poste domande di questo tipo, in un'altra occasione, sempre su Instagram, aveva raccontato che con suo marito approfittava dei momenti in cui i figli non fossero con loro per godersi la propria intimità. A giugno è già un anno che ha sposato il suo compagno, Alessandro Nasi, con cui ha avuto la sua ultima figlia, Vivienne, e con cui la storia d'amore prosegue a gonfie vele.

ALENA SEREDOVA - 2

alena seredova alena seredova alena seredova alena seredova