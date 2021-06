ALESSIA MARCUZZI LASCIA MEDIASET! - LA DECISIONE È STATA COMUNICATA CON UN POST SUI SOCIAL IN CUI HA CONFESSATO DI NON IMMAGINARSI PIÙ NEI PROGRAMMI CHE LE VENIVANO PROPOSTI: "HO DECISO DI PRENDERMI UN MOMENTO PER ME" – UN ADDIO TUTT’ALTRO CHE INASPETTATO VISTO CHE NON LE ERA STATO CONCESSO IL BIS A “TEMPTATION ISLAND” E LEI STESSA SI ERA RIFIUTATA DI AFFIANCARE ENRICO PAPI A “SCHERZI A PARTE” PER UN SCAZZO PREGRESSO CON IL PRESENTATORE ROMANO…

Federica Bandirali per "www.corriere.it"

alessia marcuzzi 1

Alessia Marcuzzi, 48 anni, lascia Mediaset: l’annuncio, per molti inaspettato è stato affidato a un comunicato diffuso sui social della conduttrice romana, Instagram e Twitter. «Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me perché non riesco più immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti», scrive nel comunicato. «Per questo motivo - non vi nascondo con grandissima sofferenza - ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto. Ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni»

alessia marcuzzi

Alessia poi ripercorre la sua carriera televisiva a Mediaset ricordando i suoi più famosi programmi televisivi: da “Colpo di Fulmine” e “Festivalbar” fino ai più recenti “Le Iene” e “Temptation Island”. «Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quello che sono», conclude nel lungo post, con parole di ringraziamento verso tutti coloro che l’hanno sostenuta nel corso degli anni.

alessia marcuzzi enrico papi

Alessia Marcuzzi è stata per anni uno dei volti di punta di Mediaset: con la sua ironia nella conduzione, il suo modo di fare semplice e diretto entrata subito nel cuore dei telespettatori. Recentemente aveva saltato per due puntate la conduzione de “Le Iene”, una volta perché è risultata debolmente positiva al Covid , l’altra volta per essere entrata in contatto con un positivo.

alessia marcuzzi

Nonostante questo, non aveva fatto mancare al suo pubblico la sua presenza mandando video messaggi in studio e registrando video sui social. Di recente Alessia si era avvicinata al mondo della moda creando la linea di borse Marks and Angels, da lei ideata e disegnata e anche una linea beauty Luce by Alessia Marcuzzi. Quest’ultima presentata con un simpatico siparietto con Luciana Littizzetto durante una puntata di “Che tempo che fa”.

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/scoppia-caso-mediaset-rischio-rinnovo-contratto-a-lessa-273513.htm

alessia marcuzzi littizzetto marcuzzi alessia marcuzzi littizzetto marcuzzi alessia marcuzzi ALESSIA MARCUZZI alessia marcuzzi 1 alessia marcuzzi 4 alessia marcuzzi alessia marcuzzi 1 ALESSIA MARCUZZI alessia marcuzzi alessia marcuzzi alessia marcuzzi alessia marcuzzi alessia marcuzzi alessia marcuzzi alessia marcuzzi alessia marcuzzi IL CULO DI ALESSIA MARCUZZI alessia marcuzzi 1 alessia marcuzzi nicola savino2 luciana littizzetto 1 alessia marcuzzi e i ritocchini