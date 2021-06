15 giu 2021 15:35

SCOPPIA IL CASO A MEDIASET: A RISCHIO IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI A-LESSA MARCUZZI. ALLA CONDUTTRICE NON È STATO CONCESSO DI FARE IL BIS A "TEMPTATION ISLAND" – E LA MARCUZZI AVREBBE RIFIUTATO DI CONDURRE "SCHERZI A PARTE" AL FIANCO DI ENRICO PAPI, PER UNO SCREZIO AVUTO IN PASSATO CON IL CONDUTTORE ROMANO - ORA LA 48ENNE RISCHIA DI RIMANERE FUORI DAI PIANI DI MEDIASET…