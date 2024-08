Ivan Rota per Dagospia

alice campello

I Morata, Iannone ed Elodie erano tutti alle nozze di Diletta. Dunque Alice Campello, al contrario di quanto dice, conosce Andrea Iannone…

Tony Effe e Giulia De Lellis fotografi insieme nello stesso hotel con Cristiano Malgioglio: la foto apparsa sui social ha scatenato di nuovo il gossip sulla coppia. Vi sveliamo un segreto: il cantautore ha voluto depistare i paparazzi dal fidanzato turco che è fuggito a bordo di un’auto. Nessuno è riuscito a fotografarlo. Ma perchè la Malgy non vuole farlo vedere?

Sempre a proposito di Malgioglio, é diventato virale un video in cui lo si paragona a Madonna durante la “processione” a Pompei. Ma la Malgy Ha più “pellegrini” che lo seguono rispetto alla nonna del pop.

iannone elodie

Angela Nasti e Gianluca Scamacca stanno vivendo la loro relazione alla luce del sole e smentiscono le voci di crisi mostrandosi di nuovo insieme sui social.

Domani, mercoledì 28 settembre 2024, iniziano le registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne che torna in onda a partire da lunedì 9 settembre nella consueta fascia pomeridiana di Canale 5. Gemma Galgani sarà ancora una volta tra i protagonisti del trono over.

Barbara d’Urso replica alle dichiarazioni di Gerardina Trovato che ha definito "una minchiata” essere stata sua ospite. La conduttrice con garbo ha postato un video del servizio di Live - Non è la D'Urso, in cui si vedeva Gerardina felice mentre entrava nella sua nuova casa, donata da un benefattore dopo averla vista in televisione. Ha poi scritto: “Ed oggi come allora, forza Gerardina", accompagnata da un’emoji di un sole che splende.

angela nasti

Scampoli di Grande Fratello: Aria di crisi tra i due ex protagonisti Greta Rossetti e Sergio D’ Ottavi. Lui si trova ora a Bali, posto in cui si reca spesso anche per la sua passione del surf, mentre Greta é a Jesolo con famiglia. L'ex gieffina, su Instagram ha risposto a un suo follower che le chiedeva: “Quando una relazione si capisce che è finita?" Ha risposto: “Quando non ci sono più passioni in comune, quando c'è più dolcezza e attenzioni ma soprattutto quando l'altra persona preferisce andare in discoteca, viaggiare e divertirsi da solo, li devi capire che non c'è più spazio per te".

angela nasti 2

Colpo di calore. Rocco Siffredi dice: “Le femministe mi accusano di essere di destra, ma dai, è impossibile, ad esempio io difendo da sempre gay e trans. Non ho mai votato. Sono del partito della felicità. Come vivo il mio lavoro in Ungheria? Orbán è considerato in Europa un mezzo dittatore. Io, che risiedo e pago le tasse in Ungheria da più di 25 anni, non ho mai avuto problemi di censura”.

Ecco i primi dodici concorrenti del Grande Fratello a cui se ne aggiungeranno altri: L’ “emrroideo” Enzo Paolo Turchi, Clayton Norcross (ex attore di Beautiful) e Iago Garcia (ex attore de Il Segreto), poi Shaila Gatta (ex ballerina di Amici e Velina di Striscia la Notizia); Lino Giuliano (ex di Temptation Island) e Javier Martinez (ex tentatore di Temptation Island e volto di Uomini & Donne).

angela nasti

Quindi il trio di ex Non è la Rai che concorrono come unico concorrente, ovvero Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo ed anche Helena Prestes vista a L’Isola dei Famosi dove ha anche fatto il bagno con l’ Influencer Gian Maria Sainato. Almeno lei scatenerà l’ormone.

Uno webete ha chiesto un commento ad Alessia “Temptation Island” Pascarella su cosa pensa della partecipazione del suo Lino Giuliano al Grande Fratello. Lei ha così risposto: “Cosa penso di Lino al GF? Non so se è vero o no. Ma se fosse sono molto contenta per lui. A prescindere da Temptation Island, Lino non è solo quello, ma ha anche delle qualità. Se no non ci sarei stata per quattro anni“. Come dice Fabiano Minacci “sembrano la versione discount di Perla e Mirko”.

giulia de lellis

Vanity Fair, su Instagram, ha descritto Lino Giuliano come un “portatore di mascolinità prepotente e spaccona“. Lui, “l’ italianista”, che ormai si crede una star, ha risposto sgrammaticato: “VOI NON MI CONOSCETE, COME VI PERMETTETE DI GIUDICARMI? PERCHÉ NON SIETE PERSONE MENO PRECIPITOSE? E VI APRITE UN ATTIMINO MENTALMENTE A CONOSCERE PERSONE NEL PROFONDO COME SONO ? PERCHÉ SIETE TUTTI COSÌ CATTIVI? COSA VI HO FATTO DI MALE? A CHI HO AMMAZZATO ? A CHIIIII?!“.

alice campello

Dopo l’estate di successi su Raidue che sabato 24 agosto ha visto la sua trasmissione Felicitá sfiorare il 5%, Pascal Vicedomini sbarca su Raiuno come inviato speciale alla Mostra del Cinema di Venezia per il programma quotidiano Estate In Diretta condotto da Nunzia de Girolamo e Luca Semprini. E non poteva essere la sua isola d’adozione Capri il Buen ritiro di Pascal in vista dell’importante appuntamento televisivo al cinema internazionale. Una grande occasione che Pascal ha preparato accogliendo amici hollywoodiani sull’isola di Tiberio a cominciare dal grande attore americano Jeremy Renner tornato finalmente alla ribalta dopo il brutto incidente domestico che ne aveva condizionato la vita nell’ultimo anno.

pamela petrarolo pamela petrarolo ilaria galassi pamela petrarolo49 ILARIA GALASSI ILARIA GALASSI pamela petrarolo gianni boncompagni ILARIA GALASSI ELEONORA CECERE ELEONORA CECERE ELEONORA CECERE ELEONORA CECERE pamela petrarolo 5

giulia de lellis malgioglio tony effe angela nasti scamacca gianluca scamacca angela nasti copia cristiano malgioglio 33 giulia de lellis 23 giulia de lellis 1 madonna lino giuliano alessia pascarella rocco siffredi pascal vicedomini jeremy renner