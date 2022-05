Ivan Rota per Dagospia

mercedesz henger

L’Isola del botulino. Una dottoressa specializzata in ritocchi con il laser, tale Dvora Ancona (quella che si presenta alla Prima della Scala con gli abiti più strampalati) l’ha sparata grossa: all’Isola dei Famosi i concorrenti vengono resi belli con punture di botulino a gogó. Logicamente una fake news.

All’ Isola dei Famosi a Playa Sgamatissima Mercedesz Henger vorrebbe tanto che tra Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto nascesse un amore. Mentre parlava con l’amica, la figlia di Eva Henger ha detto di essere ancora attratta da Edoardo Tavassi. Mercedesz ha dichiarato (ma chi le crede) che ha avuto una di colpo di fulmine per il romano verace già guardandolo in tv prima di arrivare sull’Isola.

tavassi

All’aeroporto in partenza per l’Isola dei Famosi, Soleil Sorge non é stata riconosciuta a causa della sua nuova acconciatura. Ha detto: ”E comunque sono parte anche io del ‘non ti riconoscono sulla foto del ‘passaporto’, quindi Sophie non sentirti più sola! Oggi per colpa delle mie treccine è successo anche a me” – ha detto riferendosi a Sophie Codegoni anche lei in passato vittima dello stesso inconveniente, ma a causa dei troppi ritocchi.

Come era una fake news la notizia del contratto matrimoniale in cui Ben Affleck doveva soddisfare sessualmente Jennifer Lopez cinque volte a settimana. Bastava andare su google e si trova che è una fake di anni fa quando i due si sarebbero dovuti sposare ed èstata ripresa ora.

Te la do io la lasagna. In un tweet un internauta scrive: “Sappiamo benissimo tutti che la minestra riscaldata non è una buona cosa. E quindi mi viene da dirti: cara Belen Rodriguez scansati che ci penso io a dare la mia lasagna a Stefano De Martino“. E la showgirl Stefano è tornato da lei: “In realtà mi sono già scansata parecchie volte, ma la lasagna di nessun’altra gli è piaciuta abbastanza“.

principesse selassie

Grande Fratello Vip ratatouille: Miriana Trevisan, aggredita da un ubriaco con bottiglia in mano, si scatena in diretta Instagram. Davide Bonolis, figlio di Paolo e di Sonia Bruganelli quasi sicuramente parteciperà al prossimo GF Vip. Cantare nella casa più spiata non ha portato bene al cantante Alberto Urso (vincitore di Amici nel 2019) che ha fatto le valigie e cerca il successo negli States. Torpedine, sei il solo che lo può aiutare…

Pensavate di esservele tolte dai coglioni come il Natale dei Vanzina? Ebbene no. Le finte principesse Selassié dal GF Vip sbarcano a Tale e Quale Show, la trasmissione di Rai1 condotta da Carlo Conti, che anche quest'anno ha deciso di prendere nel cast concorrenti del GF Vip. Jessica, Lulù e Clarissa sono pronte a tornare in tv come concorrente unico del programma..

paolo e davide bonolis

soleil sorge

I Maneskin, hanno cantato la cover del brano “I Can Dream” di Elvis Presley, che fa parte della colonna sonora del biopic “Elvis” di Buz dedicato al re del rock’n roll . É stato il regista da Oscar Baz Luhrmann a chiedere la loro collaborazione. A Cannes dove il film é stato presentato, il gruppo ha detto che niente é stato studiato a tavolino. Tra loro c’è stata chimica artistica. Inoltre, i Maneskin e Giorgia Soleri, la prezzemolina compagna del leader Damiano, hanno vinto i Diversity Award.

