Ivan Rota per Dagospia

Isola dei Famosi: la battuta della puntata è di Christopher Leoni dopo essere stato eliminato al televoto flash contro Gian Maria Sainato: “ Avrei voluto sfamare queste due ragazze (Helena Prestes e Nikita Pelizon) con il pesce…” Ilary Blasi, regina del doppio senso, non glissa, ma ride e dice: “Meglio andare avanti “.

La lite con Fabio “Jalisse” Ricci non è ancora andata giù a Marco Mazzoli che, confidandosi con Corinne Clery (che poi ha nominato) chiosa: “Ho litigato con Sampei. Ma come chi? Lui che pensa solo alla pesca. Quello se l’è legata al dito perché l’ho nominato. Ma si può mettere il muso perché uno ti nomina? Siamo qui per giocare e lui non l’ha capito. Io non ho bisogno di far vedere nulla a nessuno. A chi devo dimostrare qualcosa? Dai è stato di un pesante assurdo. Mi nominasse, ma che cazzo me ne frega“.

E poi se la prende con gli altri concorrenti: “non sopporto la falsità e qui ce n’è tanta. Io non ho bisogno di far vedere nulla a nessuno. A chi devo dimostrare qualcosa?... Sono qui per i soldi sperando che un giorno diventeranno qualcuno. E tu? (al compare Paolo Noise che ieri sera ha lasciato il gioco perché stava male).

Nikita Pelizon e Aldo Montano arrivano in Honduras per “aiutare” Helena Prestes e Andrea Lo Cicero. Le coppie Pelizon-Prestes e Montano-Lo Cicero affrontano la prima prova, che comporta per i perdenti la "maledizione del pirata": si tratta di mandare in nomination due componenti del proprio gruppo. A perdere sono Helena Prestes e Nikita Pelizon che finiscono sull’ Isola di Sant’Elena.

L’ex suora Cristina Scuccia, senza scendere nei particolari, ammette di avere una relazione a Madrid : "È un germoglio e i germogli vanno protetti e curati" spiega. "Non mi va tanto di parlarne perché è una cosa preziosa. Qui è difficile tenersi le cose dentro, soprattutto le cose belle. Io non sto facendo niente di male, io sto amando e penso che sia la cosa più bella del mondo". Ma si tratta di Antonia San Juan?

Al televoto Corinne Clery, accusata (non si capisce perché) di essere una stratega, Nathaly Caldonazzo ( diventata improvvisamente buona), Pamela Camassa ( che confessa di voler mettere su famiglia con il suo Filippo Bisciglia), Marco Mazzoli e Luca Vetrone ( non si capisce quello che dice e la Blasi lo prende in giro).

Altro che vandalo. Anche Blanco, dopo aver distrutto i fiori sul Palco del Festival di Sanremo é diventato molto dolce. Ha infatti aperto una pasticceria che ha chiamato L’Isola delle Rose, proprio come il brano presentato sul palco dell’ Ariston. Ha personalmente autografato le scatole di biscotti che produce.

Virginia Mihajlovic, figlia del compianto Sinisa, sposa Alex Vogliacco, Influencer e difensore del Genoa. Il matrimonio era stato rinviato a causa del peggioramento delle condizioni del di lei padre. I due hanno una figlia, Violante…

Cos’hanno in comune Riccardo Scamarcio, Johnny Deep e Al Pacino? Insieme gireranno un film sulla vita di Amedeo Modigliani che sarà interpretato da Scamarcio. La regia èdi Johnny Deep.

Giulia Salemi: “Io ho incontrato prima Megan Fox qua in aeroporto a Miami ai controlli. Le ho chiesto un selfie e ha detto no secca.” Evidentemente non l’ha vista al Grande Fratello Vip…

A Milano vanno in scena in Duomo le celebrazioni di Alessandro Manzoni nel giorno della sua scomparsa alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa. Massimiliano Finazzer Flory ha letto due capitoli de "I Promessi Sposi" introdotto da Pierantonio Frare. A seguire la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Vista e poi sparita Federica Panicucci. A seguire Arturo Artom ha organizzato un Cenacolo da Cracco in Galleria. Tra i presenti anche l’Assessore alla Cultura Francesca Caruso che sta approntando una celebrazione di Giovanni Testori, imprenditori tra cui Giovanni Bozzetti e Geronimo La Russa, presidente di ACI Italia. A sorpresa, a omaggiare i commensali di Artom, il padrone di casa Carlo Cracco...

