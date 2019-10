31 ott 2019 15:22

ALL YOU NEED IS LOVE! - ALDO GRASSO IN LODE DI “MODERN LOVE”, LA SERIE DI AMAZON BASATA SULLA RUBRICA/PODCAST DEL “NEW YORK TIMES”: “OTTO RACCONTI DI RARA DELICATEZZA, OGNUNO DIVERSO DALL'ALTRO COME SE FOSSERO FRAMMENTI DI UN GRANDE DISCORSO AMOROSO. SI CHIAMA COINVOLGIMENTO, UNA TECNICA CHE ANCHE LE MIGLIORI SERIE SEMBRANO AVER ABBANDONATO. NON È NECESSARIO SAPERE SE LE STORIE SIANO VERE O INVENTATE. L’IMPORTANTE È…” – VIDEO

«Modern Love», le sfumature dei sentimenti in otto storie Aldo Grasso per il “Corriere della Sera” modern love 4 Frammenti di un discorso amoroso. Tratta dalla rubrica del New York Times , «Modern Love» è una serie prodotta da Amazon Prime e diretta da John Carney: otto puntate, otto racconti conchiusi di rara delicatezza, otto storie di emozioni. Da circa 15 anni i lettori del NYT hanno un appuntamento fisso: ogni settimana, infatti, esce una rubrica (una delle column più seguite in America) che racconta storie «vere», coinvolgenti, imprevedibili di coppie che si sono innamorate o lasciate. modern love 2 modern love il podcast del new york times Nel tempo la rubrica è diventata un podcast e ora anche una serie tv. La forza delle fiction consiste innanzitutto nel coraggio di giocare magistralmente sulla tastiera dei sentimenti, quello spazio confusionale in cui il linguaggio è sempre «troppo» o «troppo poco», sorretto da un cast di rara professionalità (da Anne Hathaway a Andy Garcia, da Tina Fey a John Slattery, a Dev Patel). selvaggia lucarelli vs aldo grasso 6 Ogni storia è profondamente diversa dall' altra come fossero, appunto, frammenti di un grande discorso amoroso il cui ampio respiro permette allo spettatore di condividerne un soffio, sussulto o affanno che sia. Si chiama coinvolgimento, una tecnica che spesso anche le migliori serie sembrano aver abbandonato. Sono vicende molto newyorkesi (le case che toccano il cielo e le town house, i doorman in livrea, i ristoranti quasi al buio), si passa da una redattrice di libri che ha nel portiere la sua unica certezza di vita a due ragazzi che si ritrovano grazie a un sottile gioco narrativo, da una coppia di mezza età che si sfoga nel tennis a una vita di crisi bipolare, a una coppia omosessuale che adotta il futuro figlio di una homeless. modern love 5 Non è necessario sapere se le storie raccolte dalla «Posta del cuore» siano vere o inventate, l' importante è che siano credibili, che ribadiscano l' amore come assoluta presenza. E «Modern Love» ha il grande pregio di trasformarle in favole conservando spesso il tono dell' oralità, camuffandole in ritratti esemplari. modern love 6 anne hathaway modern love dev patel modern love modern love 3 modern love 1 modern love il cast di modern love