ALLEN CONTRO FARROW, DA CHE PARTE STATE? LE ACCUSE AL REGISTA DIVENTANO UNA SERIE HBO CHE A FEBBRAIO ARRIVA SU NETFLIX - VIDEO AMATORIALI, DOCUMENTI LEGALI E INTERVISTE ESCLUSIVE RICOSTRUISCONO LA TESI DELL'EX COMPAGNA DI WOODY E DI DUE DEI SUOI FIGLI CHE LO ACCUSANO DI AVER MOLESTATO LA PICCOLA DYLAN, SETTE ANNI ALL'EPOCA - NEL PROGETTO NON SONO STATI COINVOLTI L'ALTRO FIGLIO CHE DA SEMPRE SI SCHIERA COL PADRE NÉ LA MOGLIE SOON-YI...

Da www.repubblica.it

allen v. farrow netflix

La lunghissima storia di accuse e difese che vedono coinvolti Mia Farrow e Woody Allen ha una nuova data da segnare sul calendario. Il 21 febbraio prossimo HBO manderà in onda e in streaming su HBO Max la docuserie Allen v. Farrow che ricostruisce attraverso video amatoriali, documenti legali e interviste esclusive a Mia Farrow, Dylan Farrow, e Ronan Farrow le accuse che la ex compagna e due dei suoi figli hanno mosso a Woody Allen, ovvero di aver molestato la piccola Dylan, sette anni all'epoca. Fatti mai dimostrati e per i quali il regista non è mai stato incriminato.

allen v. farrow docuserie

Il documentario in quattro parti è firmato da Kirby Dick, Amy Ziering e Amy Herdy si affiderà anche alla ricostruzione di amici di famiglia. Nell'elenco di persone coinvolte nel progetto naturalmente non compaiono l'altro figlio, Moses Allen, che da sempre si schiera dalla parte del padre, né la moglie Soon-Yi, che era stata adottata da Mia Farrow e che qualche anno fa aveva deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione dei fatti.

allen v. farrow su netflix

L'accusa di Dylan Farrow è tornata in primo piano dopo l'esplosione del caso Metoo contro Harvey Weinstein di cui il fratello Ronan è stato un protagonista, avendo firmato l'inchiesta sul New Yorker che insieme a quella del New York Times ha fatto deflagrare le accuse contro il produttore.

allen v. farrow

Nella sua autobiografia, pubblicata dopo contestazioni, boicottaggi e cambi di editore, A proposito di niente, Woody Allen ha ricusato tutte le accuse e fornito la sua versione dei fatti.

I film del regista negli ultimi anni hanno avuto vita difficile negli Stati Uniti, Amazon si è rifiutato di distribuire il suo penultimo film con tanto di causa e accordo finale. A 85 anni Woody Allen potrebbe aver firmato con Rifkin's festival il suo ultimo lavoro.

woody allen, mia farrow e i figli mia e ronan farrow dylan farrow dylan farrow ronan farrow mia farrow, woody allen e i figli 2 woody allen mia farrow soon yi Secondo Allen Mia Farrow lo accusa di pedofilia per vendetta Moses Farrow non crede alle accuse contro Allen mia farrow, woody allen e i figli 1 mia farrow woody allen soon yi previn woody allen dylan farrow WOODY ALLEN DYLAN FARROW woody allen mia farrow a roma 1992 ALLEN E MIA FARROW DYLAN FARROW CON IL MARITO soon yi previn e mia farrow 1