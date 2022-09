ALMENO OGNI TANTO, UNA CERTEZZA – DOMANI RIPARTE “OTTO E MEZZO” DI LILLI GRUBER, CHE ROTTAMA FINALMENTE LA COPPIA FLOP APRILE-TELESE: INDOVINATE CHI È IL PRIMO OSPITE? MA CERTO, IL GRANDE AMICO DI DIETLINDE, CARLO DE BENEDETTI! – L’INGEGNERE RIBADIRÀ IL CONCETTO ESPRESSO A NOVEMBRE 2021, QUANDO DISSE CHE LA MELONI NON PUÒ ANDARE A PALAZZO CHIGI PERCHÉ “L’EUROPA NON CE LO LASCIA FARE”? OPPURE AVRÀ CAMBIATO IDEA?

Dopo un'estate all'insegna della conduzione di coppia a In Onda, prima con Concita De Gregorio e David Parenzo poi con Marianna Aprile e Luca Telese, ecco che lunedì 5 settembre in access prime time su La7 tornerà l'inossidabile Lilli Gruber con il suo Otto e mezzo.

Giunto alla quindicesima stagione e programma di approfondimento più visto nella sua fascia oraria, superando costantemente Stasera Italia su Rete4 e Tg2 Post su Rai2, quest'anno Otto e mezzo dovrà vedersela con un terzo "rivale", ovvero Il Cavallo e la Torre, striscia quotidiana di Marco Damilano su Rai3 che negli ultimi giorni ha battuto più volte Aprile e Telese, i quali per giunta non hanno neppur brillato con In Onda - Prima serata, arenandosi su ascolti spesso inferiori al 4% di share.

Riscontri Auditel a parte, domani, al debutto della nuova stagione, Gruber ritroverà due fra i suoi soliti ospiti, ovvero Il Direttore della Stampa Massimo Giannini e la notista politica del Sole 24 Ore Lina Palmerini, assieme al finanziere Carlo De Benedetti, amico personale della conduttrice. Da notare che nella sua ospitata a Otto e mezzo del 3 novembre 2021, sempre in tandem con Giannini, l'ingegner De Benedetti aveva perentoriamente vaticinato che l'eventualità di una Giorgia Meloni Presidente del Consiglio non sarebbe mai possibile in quanto "L'Europa non ce lo lascia fare".

Una profezia qualche giorno fa riesumata e criticata con asprezza dalla stessa Meloni, la quale ha evidenziato la gravità del fatto che in televisione si dica che i cittadini non siano padroni del proprio voto, e che il nome di colui o colei che andrà a governare l'Italia sia "deciso nei salotti di La7", nello specifico da De Benedetti ospite di Lilli Gruber.

Visti gli attuali sondaggi eclatanti a favore di Fratelli d'Italia, e vista la frecciata della Meloni lanciata a Otto e mezzo, Gruber e De Benedetti, quest'ultimo ritratterà o riconfermerà la sua analisi di novembre durante l'ospitata di domani nel salotto televisivo della teutonica conduttrice? E Gruber e De Benedetti risponderanno a tono alle critiche di Meloni? Staremo a vedere.

