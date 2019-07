ALT! ALEX BELLI E LA COMPAGNA DELIA DURAN NON ANDRANNO A “TEMPTATION ISLAND VIP” – LA FIRMA È SALTATA ALL’ULTIMO MINUTO PERCHÉ SAREBBE STATA TROVATA UNA COPPIA PIÙ INTERESSANTE… – NELLE PROSSIME ORE SI CHIUDE LA SELEZIONE DEL CAST: CONFERMATI NATHALIE CALDONAZZO E ANDREA IPPOLITI, SMENTITA LA PRESENZA DI JEREMIAS RODRIGUEZ E SOLEIL SORGÈ

Alberto Dandolo per www.oggi.it

Non metteranno alla prova il loro amore a Temptation Island Vip l’attore Alex Belli e la compagna Delia Duran, la coppia anticipata da Oggi pochi giorni fa, nonostante la vicinanza alla firma, è saltata. I soliti bene informati fanno sapere che a fare la differenza sarebbe stato il vissuto della coppia, ritenuto meno interessante rispetto a chi prenderà il loro posto.

IN ONDA A FINE SETTEMBRE – Il cast si chiuderà nelle prossime ore, con la conferma dell’altra coppia anticipata dal nostro sito: Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Le registrazioni del reality, condotto quest’anno da Alessia Marcuzzi, prenderanno il via l’ultima settimana di agosto in Sardegna, la messa in onda su Canale 5 è invece prevista per fine settembre.

E JEREMIAS RODRIGUEZ… – La produzione e gli autori punteranno più che sulla notorietà delle coppie sulla forza delle loro storie. Non sbarcheranno, anche per questo motivo, sull’isola dell’amore Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, ipotesi circolata nelle scorse settimane. Si è intanto conclusa ieri l’edizione nip più vista nella storia della trasmissione con quasi il 25% di share.

