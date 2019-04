gabriel garko e gabriele rossi

Inseparabili. Ormai quando si parla dell’amicizia tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi è questa la parola che viene più comunemente usata. Dagli altri, però, sempre e solo dagli altri. Perché dal momento in cui si è iniziato a evidenziare il loro legame affettivo, poco dopo la fine della storia d’amore tra il re delle fiction (ora in pausa di riflessione dal set) e il collega (ex ballerino, coreografo ed ex concorrente del Grande fratello), nessuno dei due si è mai pronunciato su cosa significhi la presenza dell’altro nella propria vita.

Ma è un dato di fatto che la loro vicinanza, nata dieci anni fa durante le riprese di L’onore e il rispetto, nell’ultimo anno è cresciuta tantissimo. O magari è solo vissuta con più libertà, senza preoccuparsi dei commenti e delle interpretazioni di chi osserva. È successo anche lo scorso weekend, quando i due si sono concessi tre giorni di relax alle Terme di Saturnia, tra immersioni, scherzi e confidenze a bordo piscina, ma anche passeggiate nei borghi toscani (come quella a Montemerano). Ed era successo anche poche settimane fa, quando Gabriel e Gabriele si sono uniti a Eva Grimaldi (ex fidanzata storica di Garko) e Imma Battaglia (presto moglie di Eva) per una vacanza sulla neve a Selva di Val Gardena.

Luoghi esclusivi ma pur sempre pubblici, mai riservati quando la villa di Zagarolo, la fortezza dove Garko ha sempre protetto la sua amata privacy. Ma qualcosa è cambiata. «Ho trovato una pace interiore che non avevo. Vicino a me ho scelto di avere solo due tipi di persone: quelle con le quali sto bene e condivido tutto e quelle di cui beneficio a uso e consumo», ha detto pochi mesi fa l’attore a “Chi”. E a giudicare dai sorrisi di queste foto, al di là di definizioni ed etichette, Gabriele rientra nella prima categoria.

