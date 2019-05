DAGONEWS

eliana michelazzo pamela perricciolo

Dopo le confessioni, tra qualche ammissione e molte bugie, di Pamela Prati ed Eliana Michelazzo è il turno di Pamela Perricciolo. La manager vuota il sacco e per la prima volta si confessa in una lunghissima intervista realizzata da Selvaggia Lucarelli, in edicola domani su Il Fatto Quotidiano. Dagospia anticipa alcuni stralci della conversazione che apre nuovi scenari sul caso dell'anno: “Tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia, la password dell’account di Mark Caltagirone la ha Pamela Prati, Simone Coppi è un fake inventato tanti anni fa, gestito anche dalla Michelazzo".

pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo lucia orlando

La Perricciolo si spinge oltre rivelando alla Lucarelli l'esistenza di un accordo: "Noi tre avevamo firmato da un legale un accordo di riservatezza, quindi tutte abbiamo interesse a tacere, no?”. La manager fa anche riferimenti ai problemi economici della showgirl sarda: "E' stato un gioco, non ci sono colpe legali, io ho deciso di dire la verità ma le altre due non lo faranno mai. Eliana prende 7000 euro a puntata dalla D'Urso, io non voglio nè soldi nè la tv. Pamela ha dei debiti, il cachet di Domenica in le è stato pignorato". Domani in edicola l'intervista integrale con altre rivelazioni.

ELIANA MICHELAZZO CON IL RAGAZZO CHE LEI SPACCIAVA PER SIMONE COPPI prati ELIANA MICHELAZZO E I FINTI PROFILI MARK CALTAGIRONE mark caltagirone eliana michelazzo PAMELA PRATI VERISSIMO PAMELA PRATI VERISSIMO PAMELA PRATI MARIA PIREDDU pamela prati silvia toffanin pamela prati silvia toffanin prati e caltagirone fondazione sandretto re rebaudengo pamela prati pamela perricciolo promuove un ristorante eliana michelazzo pamela perricciolo prati michelazzo il cane benito pamela perricciolo eliana michelazzo pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo photoshoppatissime LE CHAT DI PAMELA PERRICCIOLO SU MARCO CALTAGIRONE E PAMELA PRATI ELIANA MICHELAZZO CON IL RAGAZZO CHE LEI SPACCIAVA PER SIMONE COPPI eliana michelazzo pamela perricciolo PAMELA PRATI MILENA MICONI PAMELA PERRICCIOLO E MATILDE BRANDI pamela perricciolo angelo sanzio giada di miceli eliana michelazzo pamela perricciolo lucia bramieri anna falchi pamela perricciolo eliana michelazzo eliana michelazzo pamela perricciolo paola d andrea eliana michelazzo pamela perricciolo eliana michelazzo pamela prati pamela perricciolo matilde brandi milena miconi pamela prati pamela perricciolo eliana michelazzo pamela perricciolo 2 pamela prati pamela perricciolo ELIANA MICHELAZZO PAMELA PERRICCIOLO eliana michelazzo pamela perricciolo pamela perricciolo eliana michelazzo pamela perricciolo eliana michelazzo pamela perricciolo alle slot eliana michelazzo pamela perricciolo 1 pamela perricciolo eliana michelazzo eliana michelazzo pamela perricciolo 11 eliana michelazzo pamela perricciolo 10 eliana michelazzo pamela perricciolo 14 eliana michelazzo pamela perricciolo 12 eliana michelazzo pamela perricciolo 13 eliana michelazzo pamela perricciolo 9 eliana michelazzo pamela perricciolo 4 eliana michelazzo pamela perricciolo 3 eliana michelazzo pamela perricciolo 5 eliana michelazzo pamela perricciolo 6 eliana michelazzo pamela perricciolo 7 eliana michelazzo pamela perricciolo 8 eliana michelazzo pamela perricciolo