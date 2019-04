la story di pamela prati sulle nozze con marco caltagirone

Dagoreport

Dopo il nostro articolo di ieri, sul profilo Instagram di Pamela Prati è apparsa una story con la foto della partecipazione di nozze tra lei e il suo Marco Caltagirone detto Mark, che annunciano il matrimonio insieme a Sebastian e Rebecca, i due bimbi di 11 e 6 anni che – sempre a detta della soubrette – hanno in affido.

eliana michelazzo pamela prati e pamela perricciolo

L'immagine è corredata dalla scritta ''Ci siamo quasi… alla faccia delle malelingue!! Fatevene una ragione", con sotto i tag di Caltagirone, della wedding planner e delle due vivaci agenti della showgirl, Eliana Michelozzo e Pamela Perricciolo, che da qualche mese la seguono come ombre e la portano in giro per eventi e serate.

eliana michelazzo e pamela perricciolo

Non c'è dubbio che siamo delle malelingue, ma i dubbi restano sull'idilliaco ménage di cui ha parlato la Prati davanti ai milioni di telespettatori di Domenica In, Domenica Live, Vieni da me, ecc. Essendo così social, questo trio di ragazze che si fotografa, si tagga e si commenta a più non posso, dovrebbe stare un po' più attento a cosa si legge su Facebook.

la marco caltagirone holding dedicata a pamela prati presto sposa

Da stamattina è improvvisamente irraggiungibile la pagina della ''Mark Caltagirone Holding'', la società di questo signore omonimo dei costruttori romani che avrebbe eseguito lavori in tutto il mondo, dal Giappone alla Libia, ma di cui non esiste traccia fotografica (né di lui né dei progetti faraonici), se non il bozzetto della scala di un appartamento.

Sulla pagina c'era poco di rilevante: l'annuncio che era gestita dal ''figlio'' Sebastian, e le foto del servizio di Pamela Prati in abito da sposa apparso su ''Gente''.

Resta però online (ed è stato da noi debitamente screenshottato) il profilo privato di Marco Caltagirone.

marco caltagirone affida al figlio in affido sebastian la pagina della holding

Ed è qui che le cose non tornano.

Scorrendo la bacheca – e si tratta del Marco Caltagirone giusto, visto che Pamela Prati lo ha taggato più volte, e la sua agente Pamela commenta le sue foto da anni –, questo invisibile 50enne aveva una relazione molto seria con Wanda Ferro, nota deputata calabrese di Fratelli d'Italia. Un amore così importante da tatuarsi le iniziali l'uno dell'altra (la W è una M al contrario, come giustamente commenta tal Igor Lazio…).

marco caltagirone annuncia di essersi sposato 2016

Sullo stato di famiglia le cose però non sono chiarissime. Marco il 23 aprile 2016 annuncia su Facebook di essersi sposato, e proprio con l'onorevole Wanda, che nei commenti non nega, anzi conferma: ''Mark è una persona speciale''. Lui suggella l'amore: ''Mia per sempre! Qualcuno te doveva incatenare Ferro! Fortunato io". Non mancano i commenti di Pamela.

maggio 2017 fede al dito femminile

Le cose sembrerebbero fatte e finite, anche perché nei mesi successivi la galleria di foto si riempie di messaggi d'amore e foto personali della signora Ferro in Caltagirone e del cane di lei, Oscar (con croce celtica al collo…). Il marito innamoratissimo ri-posta sulla propria bacheca tutte le apparizioni dell'onorevole, su giornali e tv. A maggio 2017 la foto profilo diventa una mano femminile con la fede al dito. Tutto chiaro.

marco caltagirone annuncia di nuovo le nozze

Senonché il 24 settembre 2017 si legge un altro annuncio: "Mi sposo". Ma come? Non erano già sposati? Stavolta a commentare non c'è Wanda, ma solo Pamela, con faccette dubbiose e la frase ''Che Dio metta la mano''. Seguono altre foto della fede, con incisa la scritta ''Oltre'' (come una delle sue società), di nuovo al dito di una mano femminile, senza però che si veda mai il resto del corpo. Se ci sono le fedi, c'è anche la cerimonia, ma possibile che un personaggio pubblico come l'onorevole Ferro – che ha migliaia di scatti nei suoi profili ufficiale e privato – nasconda il volto proprio nella pagina del marito?

marco caltagirone fede con scritta oltre

Come se non bastasse, in una Intervista del 1 ottobre 2017 al giornale online ''Il Gallo'', oltre a magnificare le sue gesta internazionali e l'importanza delle donne in azienda, Marco Caltagirone annuncia che la sua futura moglie è proprio ''la famosa politica calabrese''.

“Non avrei mai pensato che a 50 anni e con i ritmi frenetici che abbiamo entrambi, avrei preso la decisione di vivere la mia vita in due, ma con lei ho trovato il giusto equilibrio e prima dell’amore viene la mia stima e la mia grande fiducia incondizionata in lei. Siamo stati fortunati mai creduto si potesse dividere tutto con una persona e invece sì. Abbiamo deciso di prendere in affido un figlio che è diventato la nostra più bella sfida"

wanda ferro come immagine di copertina di marco caltagirone

Quindi l'11enne Sebastian Caltagirone che ''gestisce la sua pagina Facebook'' e di cui ha parlato più volte una commossa Pamela Prati sarebbe stato preso in affido dalla coppia Caltagirone-Ferro, che a dicembre 2017 si tatuava le iniziali?

doppio tatuaggio m e w di marco caltagirone

Parrebbe strano, perché il 1 aprile 2018 Pamela Prati pubblica sul suo profilo Instagram una foto abbracciata con un uomo misterioso, che il 13 aprile si scopre essere proprio Mark Caltagirone, grazie alla dedica amorosa affiancata all'immancabile tag.

pamela prati con uomo misterioso su instagram aprile 2018

pamela prati tagga marco caltagirone su instagram aprile 2018

Insomma nell'arco di quattro mesi lo sposatissimo Mark, con figlio appena preso in affido, molla la deputata, si fidanza con Pamela Prati e nel frattempo – non si sa attraverso quale processo di controllo dei servizi sociali – prende in affido un'altra bambina, la seienne Rebecca, ''che vuole fare la ballerina come me'', come dice Pamela in lacrime dalla Venier?

La tempistica ci pare alquanto strana, anche perché le romantiche foto di Wanda Ferro restano tuttora in bella vista sul profilo di Mark-Marco, e invece non c'è traccia della Prati (comparsa solo sulla pagina ''Mark Caltagirone Holding'', che nel frattempo è finita offline).

la homepage di marco caltagirone piena di foto di wanda ferro e del cane oscar

Per concludere, qualche domandina: il misterioso Mark Caltagirone esiste davvero? È stato fidanzato e poi sposato con la deputata di Fratelli d'Italia Wanda Ferro? Ha avuto in affido un bambino di 11 anni (al quale ha pure dato il cognome, cosa bizzarra visto che dovrebbe avvenire solo con l'adozione) e, pochi mesi dopo e con una diversa compagna, una bimba di 6? Se lui e Pamela Prati – come ha annunciato la soubrette a Domenica In – sono già sposati civilmente e attendono solo il rito religioso, perché non pubblicano il certificato di matrimonio invece delle partecipazioni?

marco caltagirone parla di compagna e figlio a ottobre 2017

PS: Le due agenti Pamela ed Eliana rappresentano anche Milena Miconi, una che annuncia le nozze con lo storico fidanzato un anno sì e l'altro pure, così da avere un motivo per apparire su riviste e in trasmissioni tv a raccontare i dettagli amorosi. Coincidenza? Chi vivrà, vedrà. Attendiamo la diretta delle nozze. La Prati ha annunciato di aver venduto l'esclusiva a Canale5. Auguri!

pamela prati parla di marco caltagirone come di suo marito

pamela prati con milena miconi pamela perricciolo

