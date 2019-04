2. A SPARIGLIARE IL QUADRETTO IDILLIACO CI PENSA IL 47ENNE LUIGI OLIVA, CHE NEL 2017-18 HA AVUTO UNA STORIA CON LA SHOWGIRL: “PAMELA MI HA PRESO IN GIRO E ILLUSO. MI HA USATO COME BANCOMAT”, E RIVELA A DAGOSPIA LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI LEI, TRA PIGNORAMENTI E INGIUNZIONI, BELLA VITA E ANELLI DI FIDANZAMENTO RESTITUITI SOLO CON L'AVVOCATO...



pamela prati e luigi oliva 2

Che cosa si prova a diventare una gallina lessa, una lingua in salmì, uno zampetto con mostarda? Dopo fiori e onori, salamelecchi e aggettivi lecca-lecca, dopo fiumi di inchiostro versati, dopo infuocati entusiasmi, si riesce davvero a scendere nel purgatorio della celebrità, finire prima del tempo giù dalla carriera, sbattuti in un "carrello di bolliti misti", tra pollastrelle del varietà, showgirl-cotechino, soubrette che dalla zampata sono passati allo zampone di Modena?

Altro che guida rossa e "fiato alle trombe!". Ogni giorno, s'ode uno "squillo di tomba". Ogni giorno, c'è un personaggio che non spegne in tempo il gas, non controlla il grado di cottura e si spappola. E il viale del tramonto può diventare un inferno. Un vicolo cieco di oblio, pasticci ed espedienti per aggrapparsi disperatamente a flash e telecamere. Che sia anche il caso di Paola Pireddu, meglio nota alle cronache come Pamela Prati?

pamela prati il servizio su gente in abito da sposa

La showgirl sarda, tonica e avvenente nelle sue 60 primavere, negli ultimi mesi è prepotentemente tornata alla ribalta (“Domenica In” con Mara, “Domenica Live” con Barbara, la copertina di “Gente” in abito da sposa, intervista esclusiva per “Chi”), felice e contenta di raccontare la sua nuova e commovente favola d’amore con il misterioso imprenditore Mark Caltagirone, la nuova vita alloggiata in una villa a Miami, i due bambini in affido (Rebecca di 6 anni e Sebastian di 11): “Ho preso l’aereo dopo 30 anni, solo per amore…io e Mark ci siamo conosciuti a una cena, dove c’era tanta gente. Abbiamo parlato, ci siamo innamorati. Mi ha dato tutto ciò di cui avevo bisogno”. Applausi, congratulazioni, auguri.

pamela prati il servizio su gente in abito da sposa

Ma questa favola di marzapane, traboccante lacrime e gioia, è un fortunato happy end o un fantasioso storytelling per allocchi? A sentire gli “addetti ai livori” la realtà non è così sbrilluccicante ma molto prosaica. Partiamo dall’inizio.

pamela prati il servizio su gente in abito da sposa

Del compagno e (dice lei) già marito di Pamela - il misterioso Mark Caltagirone - nessuno sa nulla. Di lui in rete non c'è una foto, una dichiarazione o una generica traccia. L’account Instagram è privato, pur essendo taggato spesso dalla bella Pamela. La pagina Facebook della “Mark Caltagirone holding” - che si legge essere gestita da Sebastian Caltagirone (ma chi? Il bambino di 11 anni? E in affido ha già avuto il cognome del padre) - è scarna, non ci sono immagini dell’azienda o degli uffici del gruppo, non c’è un logo né una foto dell’imprenditore. Però è possibile rivedere le foto del servizio di Pamela Prati in abito da sposa pubblicato da “Gente”…

pamela prati e l anello di fidanzamento di luigi oliva

Nel profilo campeggiano post non propriamente “aziendali” come “Auguri di buon Natale .... che possa portarvi gioia e sopratutto (con una “t”, ndr) tanta serenità ... vivete di cuore e mai di testa! Marco”; oppure: “Tutti utili nessuno indispensabile è il pensiero dei nostri politici. Contenti loro contenti tutti!”. L’unico riferimento al business è una pubblicazione del 28 settembre 2017: “E da novembre iniziamo a pensare alle olimpiadi del 2020. La Caltagirone sempre presente”. Cosa avrà voluto dire? Ah, saperlo…

Nell’intervista concessa dalla Prati al “Corriere della Sera” si legge: “Mark ha 54 anni, è nato e si è laureato a Roma, non è imparentato coi Caltagirone costruttori ed editori, ma è un costruttore, vive in America, ha realizzato oleodotti in Libia, ospedali e centri commerciali in Cina e Corsica. Non è mai stato sposato, lo conoscono anche come Mark. Su web e social, non esiste una sua foto, bisogna fidarsi di Pamela quando giura: ‘È bellissimo’”.

pamela prati a cena per il compleanno di luigi oliva

Insomma, un mistero. Perché Mark Caltagirone è senza volto nonostante si favoleggi delle sue “opere edili note in tutto il mondo”? Quello che è certo è che la Prati ha addirittura rifiutato la proposta di “Chi” di un servizio posato con il suo compagno…Come mai?

C’è un altro elemento che getta una cortina fumogena sul racconto della Prati. L’inizio della storia con Caltagirone - stando ai racconti della showgirl - risalirebbe ai primi mesi del 2018. A sparigliare il quadretto amoroso, però, ci pensa il 47enne napoletano Luigi Oliva, imprenditore nel settore automobilistico attivo a Brescia ed ex compagno di Pamelona.

la pagina facebook della mark caltagirone holding

Sentito da Dagospia, Oliva racconta la triste istoria: "Ci siamo conosciuti all'"Anema e core" a Capri... Dopo il nostro primo incontro Pamela ha chiesto informazioni su di me a Lele Mora, di cui sono amico di lunga data. Abbiamo avuto una relazione che è durata 7-8 mesi e si è conclusa agli inizi di gennaio 2018, stanco della sue farse, delle sue finzioni e del suo finto innamoramento. Pamela mi ha cercato in continuazione sino al maggio 2018 fingendosi innamorata e disperata per la nostra rottura, sia con me che con degli amici in comune”.

la pagina facebook della mark caltagirone holding

E rivela le difficoltà economiche di Pamela: “Quando eravamo insieme, diverse volte è scoppiata a piangere perché la banca stava per procedere al pignoramento del suo appartamento, ed essendo legato sentimentalmente a lei le ho prestato una certa somma per evitare che questo accadesse. Lei mi aveva promesso di restituirla mentre stavamo insieme. Appena finita la relazione ha rinnegato tutto, e ho dovuto adire le vie legali, e i procedimenti sono tuttora in corso”.

la pagina facebook della mark caltagirone holding

Continua Oliva: “Al suo compleanno, durante uno spettacolo del Bagaglino, sul palco davanti a tutti i suoi colleghi le arriva un mega fascio di fiori con un anello di famiglia di elevato valore come pegno d'amore. La nostra relazione è finita poco dopo, e sentendomi solo usato, le ho chiesto di restituirlo. Ma c'è voluto l'intervento degli avvocati per riaverlo”.

pamela prati hot

"Pamela mi ha usato, mi ha preso in giro e illuso - conclude Oliva - La verità è che Pamela non è mai stata innamorata di me. Mi ha usato come bancomat. Quando andavamo in giro oppure si andava a Napoli dove ho casa, lei si presentava con una corte di parenti. amici, truccatore e parrucchiere. Tutto a mio carico, hotel compresi. Si faceva comprare abiti e scarpe. Andavamo al ristorante e ogni volta ero costretto a saldare conti per tutti”.

I Prati sono al verde? Fuor di metafora campestre: se la 60enne showgirl è in braghe di tela, quale miglior modo per rientrare nel giro delle ospitate e dei cachet di una bella storia d'amore da favola da offrire in pasto ai media?

