Domani sera torna @LiveNoneladUrso su #canale5: il ritorno del principe Filiberto dopo 4 anni, Asia Argento replica a Morgan, il caso delle nozze di Pamela Prati, il test del DNA di Paola Caruso e tantissimo altro! #Noneladurso@carmelitadurso pic.twitter.com/GTJsvd0IYC — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 9 aprile 2019

DAGONEWS

eliana michelazzo pamela prati e pamela perricciolo

Alt! Fonti di Dagospia sussurrano che Pamela Prati non sarà affatto in studio stasera a Live - Non è la D'Urso. La showgirl avrebbe registrato un'intervista, e alle domande in diretta di Carmelita dovrebbe rispondere Eliana Michelazzo, una delle due agenti (l'altra si chiama Pamela Perricciolo) che da un anno seguono come ombre la bella Pamela e che a Storie Italiane aveva smentito la stessa Prati, rivelando che lei e il misterioso Mark Caltagirone ''si sposeranno'' (invece a Domenica In Pamela aveva mostrato la fede e dichiarato che il rito civile era già avvenuto).

Dalle parti di Mediaset aggiungono che Pamela era in trattativa anche per un'intervista a Verissimo con Silvia Toffanin da registrare domani, mentre la diretta del presunto matrimonio era stata già venduta al Biscione con il tramite dell'agenzia di un personaggio molto noto nei corridoi di Cologno Monzese e che ultimamente aveva avuto qualche problema con la dirigenza.

La showgirl avrà chiarito ogni dubbio sulla questione del maritino? Che ne sarà dell'intervista alla Toffanin? Chi avranno contattato per partecipare a queste presunte nozze da mandare in onda a maggio?

pamela prati con milena miconi pamela perricciolo

PAMELA PRATI A DOMENICA IN eliana michelazzo e pamela perricciolo eliana michelazzo e pamela perricciolo la marco caltagirone holding dedicata a pamela prati presto sposa la story di pamela prati sulle nozze con marco caltagirone pamela prati il servizio su gente in abito da sposa pamela prati il servizio su gente in abito da sposa STORIE ITALIANE SUL CASO PAMELA PRATI