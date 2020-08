24 ago 2020 20:29

ALT! PARLA LA DIRETTRICE DI “GENTE” – MONICA MOSCA RISPONDE ALLE CRITICHE PER LA FOTO DEL CULO DELLA FIGLIA (13ENNE) DI TOTTI: “SONO MOLTO DISPIACIUTA. COME DIRETTORE HO SEMPRE INTESO VALORIZZARE LE DONNE E PIÙ IN GENERALE SOSTENERE I VALORI DELLA FAMIGLIA: ERA L’INTENTO ANCHE DI QUESTA PUBBLICAZIONE, IN CUI SI È VOLUTO SEMPLICEMENTE RITRARRE LA FAMIGLIA TOTTI IN UN MOMENTO DI NORMALITÀ…” – L’ORDINE DEI GIORNALISTI LA SEGNALA AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA