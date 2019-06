ALTRO CHE CECITA’, MASTURBARSI MIGLIORA LA RESPIRAZIONE, IL BATTITO CARDIACO E LA PRESSIONE SANGUIGNA - TOCCARSI EQUIVALE A UN ESERCIZIO FISICO LEGGERO, TIPO UNA CAMMINATA - NELLE DONNE MIGLIORANO LE FUNZIONI SESSUALI - PER GLI SPORTIVI: MAI FARLO DUE ORE PRIMA DI UNA GARA

Kevin Netto per “The Conversation”

masturbarsi equivale a fare una lenta camminata

Eccitarsi e sudare fra le lenzuola è equiparabile a fare ginnastica. La domanda è: vale anche quando lo facciamo in solitudine? Sì, la masturbazione non è solo piacevole ma dà benefici fisici. Già dagli anni ’60 le ricerche dicono che chi fa sesso, migliora a respirazione, il battito cardiaco e la pressione sanguigna, perché il corpo fatica come facesse esercizi. Ultimamente queste ricerche sono state fatte di nuovo, con mezzi più tecnologici e ottenendo risultati più realistici.

il sesso fa bene come ginnastica

Oltre ai benefici fisici, confermati, sono emersi significanti benefici psicologici. Quindi il sesso è uguale ad un esercizio? Dipende. Se paragoniamo il cambiamento psicologico che avviene, sono molto simili. La differenza è che il beneficio psicologico non riusciamo a mantenerlo costante con il sesso, perché lo facciamo poco.

gli esercizi pelvici migliorano la prestazione sessuale

La componente muscolare è importante per la salute della persona, in genere si ottiene tramite esercizi di resistenza. Il sesso può sostituirli? E’ oggetto di una prossima ricerca. Intanto si è scoperto che la masturbazione è equiparabile ad un esercizio leggero. Non è come un rapporto intero, ma tipo una camminata.

Gli esercizi a loro volta sono importanti per il sesso, soprattutto quelli pelvici, che nelle donne migliorano le funzioni sessuali. Gli sportivi dovrebbero evitare sesso prima di una competizione? No, se hanno abbastanza tempo per riprendersi dopo l’atto: servono un paio d’ore di riposo.

