ALTRO CHE DISNEY, IL VERO NEMICO DI NETFLIX È IL TEMPO – PER VEDERE LA PRODUZIONE INFINITA DEL COLOSSO DELLO STREAMING NON BASTANO 24 ORE E INFATTI LA SOCIETÀ STA SPERIMENTANDO L’ACCELERAZIONE DEI VIDEO. MA FUNZIONERÀ? NON CONVERREBBE FARE SERIE O FILM CON EPISODI PIÙ CORTI – NELL’ERA DELLO STREAMING, CHI PUÒ STARE TRE ORE E MEZZO A VEDERE UN FILM, ANCHE SE È DI SCORSESE? – VIDEO

Ernesto Assante per “la Repubblica”

Vedere i film ad alta velocità? Accorciare la durata di una serie premendo il tasto dell' avanti veloce? Netflix da qualche mese sta sperimentando la funzione ma non ha ancora deciso se implementarla o no. Sarebbe strano, però, se non lo facesse, visto che già altri servizi di streaming lo fanno, primo fra tutti YouTube, e gli utenti sembrano aver gradito la possibilità di manipolare la durata di un video, ma soprattutto di un corso di cucina o di un tutorial. Ma può avere senso accelerare la visione di film e fiction?

Netflix offre più di 33 mila ore di serie, film, documentari e programmi, Amazon Prime 23 mila, Sky circa 15 mila e la lista va arricchita con Infinity, Tim Vision, Chili, Rakuten, RaiPlay, Mediaset Play, DPlay e chi più ne ha più ne metta. Considerando che in un anno intero, contando 24 ore al giorno, ci sono 8760 ore, per vedere tutto quello che offre solo Netflix ci vorrebbero più di quattro anni.

Ora, è evidente che nessuno vuole vedere tutto, ma la quantità di serie nuove che vengono messe nei servizi di streaming ogni settimana è tale da impedire a chiunque di poter anche tenere il passo vedendone un terzo, o anche di meno. E la frustrazione di non riuscire a concludere la visione di un episodio, o di una serie completa, è un sentimento che si affaccia con sempre maggior frequenza.

È evidente che la soluzione migliore non è quella di accelerare la visione ma di scegliere cosa vedere sapendo da prima che a qualcosa bisognerà pur rinunciare, ma l' opzione dell' avanzamento veloce applicato allo streaming non è da sottovalutare. Può aiutare nel portare a termine la visione di una serie non particolarmente gradita, o facilitare il recupero di qualche puntata già vista prima di iniziare una nuova stagione o, usando un lieve rallentamento, aiuta a seguire i sottotitoli se si vuole vedere un film in lingua originale.

Di fatto già capita (soprattutto nelle reti tv americane) di vedere spot pubblicitari accelerati, per fare in modo che in un solo spazio pubblicitario ne entrino di più: l' accelerazione è tale da essere sostanzialmente impercettibile per chi guarda, ma alla fine della fiera si guadagnano secondi preziosi per gli inserzionisti. E il "fast forward" dei contenuti è molto apprezzato dai consumatori di podcast, che variano la velocità a seconda del tempo a disposizione per ascoltare, riuscendo così, in tragitti brevi in metropolitana ad esempio, a seguire una puntata intera senza doverla interrompere e poi riprendere.

Non è la stessa cosa con film e serie, ma è pur vero che portare la velocità del playback da 1 a 1.2 non cambia di molto la fruibilità del contenuto e riduce di qualche minuto la durata di una puntata. Se di puntate se ne vogliono vedere di più consecutivamente (il cosiddetto "binge watching"), il risparmio di tempo può diventare considerevole.

Alcuni filmaker hanno già protestato, chiedendo a Netflix di non implementare la possibilità, ma l' ad Hastings ha risposto che la funzione è sempre esistita in videocassette e dvd, e che l' unica regola che il servizio di streaming segue è quella di far felici gli utenti che, ad esempio, hanno gradito la possibilità di saltare sigle e titoli di testa nelle serie, opzione che i registi non apprezzavano.

Ma abbiamo davvero bisogno di un acceleratore per la visione della tv? Si può ammettere che a volte un brutto film visto a velocità raddoppiata potrebbe addirittura essere migliore, ma in generale la velocizzazione delle esperienze, alla quale sono sottoposte soprattutto le giovani generazioni, che amano cose brevi, veloci, frammentate, non è un bene. La comprensione ha bisogno di tempo, l' attenzione ha bisogno di tempo. A meno che non si voglia fare la fine del celebre personaggio interpretato da Woody Allen che diceva: "Ho fatto un corso di lettura veloce, ho imparato a leggere a piombo, trasversalmente la pagina, e ho potuto leggere Guerra e pace in venti minuti. Parlava della Russia".

