ALTRO CHE GRANDE FRATELLO O PECHINO EXPRESS! L’UNICO REALITY SHOW CHE DOVETE GUARDARE È “WILD GIRLS”, UN ADVENTURE GAME GIRATO NEI BOSCHI VICENTINI IN CUI UN GRUPPO DI PORNODIVE E MISTRESS DEVONO SUPERARE PROVE DI FORZA, ABILITÀ E CORAGGIO - È LA TERZA EDIZIONE E COMINCIA L’11 NOVEMBRE SU “PRIMA FREE” E SU YOUTUBE. PARTECIPERÀ ANCHE MARY RIDER, LA GIORNALISTA DELL’ANSA CHE SI È CONVERTITA AL PORNO – VIDEO: LE VECCHIE PUNTATE + FOTOGALLERY MOLTO "WILD"

G. Mattia Pagliarulo per Dagospia

wild girls seconda stagione 9

Dopo il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi, Temptation Island e Pechino Express pensavate di aver visto tutto? Vi sbagliavate! Oltre i confini del già visto andrà in onda un altro reality, con delle particolarità e con un cast molto pepato, sotto tutti i punti di vista.

wild girls seconda stagione 7

Wild Girls è un adventure-game girato nei fantastici boschi lungo il fiume Astico sotto le montagne vicentine in cui un gruppo di note sexy star, pornostar e mistress devono superare delle prove di forza, abilità e coraggio talvolta dure ed impegnative. Il format è strutturato in più parti; in ogni puntata ci sono due diverse tipologie di prove: la prima è la prova coraggio, seguita poi dalla prova ufficiale.

yara costa

Nella prova coraggio, lo dice la parola stessa, si deve superare una determinata paura, come ad esempio quella di tuffarsi da una parete rocciosa nel vuoto a 10 metri di altezza per poi finire nell’acqua ghiacciata, oppure qualcosa di disgustoso come mangiare un intero testicolo di toro.

La seconda è la prova ufficiale, si tratta di prove prettamente sportive o di abilità.

alessia bergamo

Alla fine di ogni puntata l’amazzone hard che avrà totalizzato meno punti durante le suddette prove verrà eliminata in maniera definita, così via via fino a che alla fine delle puntate non si giungerà alla vincitrice.

La terza edizione di questo adventure-game la potrete seguire da mercoledì 11 novembre a partire dalle ore 22.00 sulla rete televisiva Prima Free oppure potrete vedere le 7 puntate collocate all’interno dell’apposito canale YouTube della trasmissione denominato appunto “WildGirls”.

miranda pinocchio

Le dive dell’eros che si metteranno in gioco sono: le pornostar Lena, Veronika Havenna, Sofia Siena, Miranda Pinocchio, Mary Rider e Noemi Blonde e le sexy star Alessia Bergamo, Yara Costa, Kataleya e Althea Morrison; la conduzione è affidata a Sonia Eyes, il valletto sarà il modello pugliese William Ronzullo finalista di Mister Italia 2020, mentre la produzione è a cura della Veronika Havenna Productions, i partners invece sono Lily’s abbigliamento sportivo e SpiedLife la casa dell’arte.

althea morrison

Lo scopo del format è quello di far vedere queste stelle dell’hard sotto un aspetto inedito rispetto a quello che il pubblico è abituato a vederle: super sexy con tacchi alti ed abiti succinti, truccate, pettinate, profumate ed impeccabili; qui in questo contesto invece si vedranno con scarpe da ginnastica, sfatte, sudate, spetttinate e zozze.

