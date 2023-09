ALTRO CHE PUNTARE AL RADDOPPIO: PINO INSEGNO SPROFONDA ANCORA – “IL MERCANTE IN FIERA”, NELLA FASCIA PRESERALE DI RAI2, HA RACIMOLATO L'1.9% DI SHARE CON 358.000 SPETTATORI: ANCORA MENO RISPETTO A MARTEDÌ QUANDO AVEVA OTTENUTO IL 2%, E CON LA METÀ DEL PUBBLICO RISPETTO AL DEBUTTO QUANDO AVEVA TOTALIZZATO IL 3.4% CON 638.000 INDIVIDUI ALL'ASCOLTO – QUANTO RESISTERÀ IL PROGRAMMA PRIMA DI ESSERE RIMPIAZZATO DA UN TELEFILM?

Marco Zonetti per Dagospia

pino insegno

Altro che puntare al raddoppio come aveva detto di voler fare... ieri sera Pino Insegno è riuscito a fare la metà del suo esordio già esangue!

Il mercante in fiera su Rai2, in fascia preserale, ha infatti racimolato l'1.9% di share con 358.000 spettatori, meno ancora rispetto a martedì quando aveva ottenuto il 2% pari a 364.000 teste, e la metà rispetto al debutto quando aveva totalizzato il 3.4% con 638.000 individui all'ascolto.

GIORGIA MELONI PINO INSEGNO - VIGNETTA BY MACONDO

Essere crollato sotto il già esangue 2% di share non depone a favore del programma, che - come abbiamo già sottolineato - è nel mirino di Rai Pubblicità anche in vista della conduzione dell'Eredità da parte di Insegno prevista per il prossimo gennaio 2024.

Se dovessero perdurare simili risultati da prefisso telefonico (e siamo già alla terza puntata con tendenza in calo), quanto potrà resistere Il Mercante in fiera prima di essere cancellato dai palinsesti per essere sostituito da un molto meno costoso telefilm... le cui repliche delle repliche per giunta ottengono risultati più gratificanti?

