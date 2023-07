Ivan Rota per Dagospia

meghan markle 3

Ilary è in vacanza da sola dopo la crisi con Bastian Muller. Il fidanzato tedesco Bastian è sparito dai suoi social da settimane e la Blasi si gode i tramonti di Copacabana da sola…

Daniela, la sorella di Barbara D’Urso ha pubblicato alcune storie, dei tweet e un post di Instagram: “Sorella mia lascia che ti dica una cosa, ricorda il tuo nome, nessuna tempesta ti ruberà quello che hai fatto. Solidarietà e facciamo rumore, c…o. Grazie a tutti per la solidarietá, porterò a mia sorella il vostro sostegno e il vostro calore“.

Ha poi risposto ai commenti dei fan di Barbara che chiedevano cosa fosse successo e perché sostituirla a Pomeriggio 5 con un’altra conduttrice: “Io non ho idea di cosa sia successo. Voglio dire che non mi sono sfogata. Ho espresso solidarietà. Cosa è successo? Ragazzi non lo so proprio. Per quanto riguarda mia sorella parlerà se e quando ne avrà voglia“.

meghan markle

Lo scorso anno Amadeus sarebbe andato a Londra per prendere contatti con un’attrice vicina alla famiglia reale. Sarebbe Meghan Markle che avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo. Niente di fatto sicuramente per l’esoso cachet, ma circola voce che il conduttore ci stia riprovando…

Sono state presentate le prime sculture realizzate da Re Carlo d’ Inghilterra e Camilla a Poundbury: la coppia reale ha poi aperto il Duca di Edimburgo Garden che fa parte del Pavillon Garden e hanno posato davanti alla statua del defunto Duca dì Edimburgo. Questo Camilla non lo voleva fare…

In molti storcono il naso per la scelta di Mediaset che ha scelto Myrta Merlino, compagna di Marco Tardelli, per sostituire Barbara D’ Urso : le lega solo il fatto che sono napoletane. Un insider ci dice che si è pensato a un programma d’ informazione tipo La Vita in Diretta per contrastare proprio il programma di Alberto Matano, ma dietro le quinte aleggia già il terrore …

ilary blasi

La solitamente irascibile Alba Parietti questa volta non se l’ é presa per le critiche ricevute da Aldo Grasso che stavolta ha esagerato definendola il “non finito” della televisione italiana. La Pariettona non ha fatto un plissé e a Ibiza le è stata organizzata una festa a sorpresa per il suo compleanno da Maria Sole Giuliani a con tanto di video intervento del fidanzato Fabio Adami. Alba replica i festeggiamenti il 6 luglio a Roma al Jackie ‘ O da Beatrice Jannozzi.

Sempre Parietti ha commentato in modo personale i dati d’ascolto di Non sono una Signora e se l’ é presa con gli haters arrivando a dare della pazza a una ragazza che ha definito il programma orrendo. A un altro che le scrive : “Se fosse stato un successo non avresti impiegato così tanto tempo per far uscire i dati“, ha risposto piccata : “Fai parte del 10% degli odiatori seriali che non si danno pace“

daniela barbara d urso

Un disco come un libro ormai non lo si nega a nessuno e quindi anche la vincitrice del Grande Fratello Vip è sulle piattaforme di streaming con un tormentone estivo : Mojito! Pittrice , stilista, gatta morta , influencer, esperta di unicorni , la tuttologa Nikita Pelizon canticchia. Ecco un verso cult della canzone : “tra un angelo e un unicorno vivimi fino in fondo “…

Beatrice Borromeo diventa regista e produttrice: è sul set di Il Principe, una docuserie in tre puntate che ripercorre la vita di Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono d’ Italia. La serie si baserà sul 1978, anno in cui il principe fu accusato e poi assolto per l’omicidio di Dirk Hamer.

beatrice borromeo

Ines de Ramon è la vice presidentessa del brand di gioielli Anita Ko, ma é piú conosciuta come la fidanzata di Brad Pitt. La trentenne in uno slancio adolescenziale ha creato un ciondolo con l’ iniziale B di Brad che porta sempre al collo. Ines è stata sposata, per tre anni, con Paul Wesley, uno dei protagonisti di The Vampire Diaries. Di Caprio, di passaggio in Versilia, ha cenato al Sushi Jazz Versilia accolto da Madame Betty: cappellino mimetico in testa, ha voluto solo sushi cotto.

Mercoledi 5 luglio alle 23.30 debutta il nuovo programma di Monica Setta "Storie di donne al bivio" su Rai 2. Insieme a Nancy Brilli e a Rosanna Lambertucci, nella prima puntata Setta raccoglie la clamorosa confidenza di Paola Ferrari che le racconta un episodio assolutamente inedito della sua vita privata.

paola ferrari

Ecco cosa ha detto: “il mio bivio? Ero incinta di Virginia e ricevetti la telefonata che nessuna donna incinta vorrebbe ricevere. Mi dissero che la bimba avrebbe potuto avere dei seri problemi. Poteva essere sorda e muta. Avrei dovuto risolvere con un aborto terapeutico, ma non ho mai pensato nemmeno un minuto di abortire. Ho vissuto momenti difficilissimi poi mia figlia è nata e per fortuna non rientrava nella percentuale alta che ci era stata segnalata. Virginia stava bene ma è stata mia anche e soprattutto nei momenti in cui sapevo che poteva nascere sorda e muta".

La grande iniziativa “Fabrizio Plessi. Mariverticali” é a Palazzo Reale a Milano: dodici strutture in acciaio alte nove metri nella Sala delle Cariatidi. Con quest’opera dedicata ai mari del pianeta Plessi, re della video arte, propone un importante messaggio: gli oceani sono la ricchezza del futuro. Per festeggiare, Arturo Artom ha organizzato un cenacolo unico per questo artista di fama mondiale nell’esclusivo Lucid Club e ha radunato il gotha milanese.

Molti i volti noti che hanno partecipato alla cena in onore di Fabrizio Plessi e sua moglie Carla alla presenza del direttore di Palazzo Reale Domenico Piraina, le firme del Corriere della Sera Gianluca Bauzano e Massimo Nava, Ernesto Mauri presidente del teatro Manzoni con la moglie Maria Felice, Massimo Sabatini direttore di Archea, Michele Casamonti direttore di Tornabuoni Arte, Roberta Ruiu, Paola Manfrin, l’imprenditore Lorenzo Comoletti, Valeria de Vellis, Alessandra Repini Artom, moglie del padrone di casa e reduce dal successo del tour del suo libro The Italian Lady, Ezio e Silvia Simonelli, Antonio e Raffaella Trezza, Maria Cristina Giacomelli, Laura Bordigato, Fabio Bechelli, Alessia Garibaldi e Sergio Buttiglieri.

paola ferrari alba parietti

Villa ReNoir di Legnano ospiterà oggi la serata esclusiva dei Novella 2000 Virgo Tv Award. Posticipata per la scomparsa di Silvio Berlusconi, l’edizione 2023 sarà dedicata proprio all’ex presidente del Consiglio, in considerazione dell’importanza rivestita da Berlusconi per la televisione. La serata sarà condotta da Iva Zanicchi e Beppe Convertini (nella foto in alto); sul palco anche il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.

Saranno inoltre assegnati alcuni premi alla carriera, dedicati a personaggi che hanno contribuito a scrivere la storia della televisione, della musica e del cinema come Paolo Liguori, Remo Girone, Eleonora Giorgi, Maurizio Mattioli, Amadeus, Bruno Vespa.

plessi artom piraina fabrizio plessi nikita pelizon 3 nikita pelizon 1 nikita pelizon nikita pelizon 4 nikita pelizon m.felice ernesto mauri artom gianluca bauzano