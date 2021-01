Da www.sentireascoltare.com

Un ora di show pensata in italiano maccheronico con canzoni, cantanti, presentatore e format inventati di sana pianta

Lo streaming è andato inevitabilmente virale su YouTube. Si tratta di un Festival Musicale di Capodanno andato in onda il 30 dicembre su un late show satirico russo ed ispirato alle gare canore italiane degli anni ’80.

Il motivo di tanto successo è senz’altro legato alla lingua: l’intera trasmissione, tra canzoni e stacchetti, format e battute, è stata scritta e presentata in italiano, certo, un italiano maccheronico quanto si vuole ma italiano è, tanto che per l’intera durata del programma l’audience russa ha avuto a disposizione i sottotitoli in cirillico per capirci qualcosa.

Il conduttore del programma, Ivan Urgant (qui nei panni del presentatore Giovanni Urganti) e il suo staff hanno pensato a tutto: il format della gara canora è una sorta di Sanremo e per i partecipanti sono stati trovati spassosi nomi di fantasia che vale la pena elencare: Julia Ziverti, Giorgio Criddi, Niletto Niletti e Claudia Cocca, La Soldinetta (?) e Vittorio Isaia, Giovanni Dorni, Arti e Asti (!), Piccolo Grandi (!!), Jony, Crema de la Soda, La Dora, Alessandro Pallini, Gigi, Quattro Putane, Ornella Buzzi, Enrico Carlacci, Stasi Primo Classi (!!!) e Dava.

Poi abbiamo le canzoni, tutte hit locali – vedi ??????? ?????? di Artik & Asti – tradotte e riarrangiate secondo un gusto “italiano”. Come leggiamo nella presentazione dello show, questo è uno «spettacolo di canzone all’italiana presentato in modo simile ad uno show russo». Uno modo per prendersi gioco degli stereotipi italici da esportazione e delle modalità arcaiche di fare televisione in Russia.

