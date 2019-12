18 dic 2019 17:44

AMADEUS SCEGLIE L’USATO SICURO: AL BANO E ROMINA SUPER OSPITI DI SANREMO 2020 – LA CONFERMA È ARRIVATA DIRETTAMENTE DAL CANTANTE DAGLI STUDI DI PORTA A PORTA: “SÌ CI SARÒ, COME OSPITE D’ONORE. COME CONCORRENTE NON HO PIÙ L’ETÀ. SUL PALCO CON ME CI SARÀ ROMINA” - PER LUI È LA DICIOTTESIMA PRESENZA AL FESTIVAL TRA GARA E OSPITATE: L’ULTIMA NEL 2017…