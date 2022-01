"BALOTELLI NON E’ LA CARTA DELLA DISPERAZIONE" – MANCINI, A CORTO DI ATTACCANTI, RISPOLVERA SUPERMARIO USCITO FUORI DAI CAMPIONATI CHE CONTANO E FINITO A FAR GOL IN TURCHIA – “A LIVELLO TECNICO NON SI DISCUTE, BISOGNA CAPIRE COME STA FISICAMENTE” - "ZANIOLO MEZZALA? HA GIOCATO ANCHE COME ATTACCANTE, HA FISICO PER FARLO" – E POI SPINAZZOLA (CHE NON RECUPERERA’ IN TEMPO PER I PLAYOFF) SENSI, SCAMACCA, INSIGNE E PURE IL PROSSIMO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA…