Francesca D'angelo per “Libero quotidiano”

ambra fabio volo per tutta la vita

Più di Antonio Ricci (che già ci ha dato dentro...), potè il destino: quel famoso "ironia della sorte" che poi è sinonimo di "sfiga colossale". Perché, diciamocelo, cara Ambra: in questo periodo la fortuna non gira esattamente a tuo favore. Quante possibilità c'erano infatti che l'attrice girasse un film sulle crisi coniugali e che proprio questa pellicola (tra le mille con Ambra protagonista) uscisse nelle sale esattamente quando la sua storia d'amore con Massimiliano Allegri è finita? Poche, per non dire pochissime.

E quante possibilità c'erano che il titolo, Per tutta la vita, suonasse come una gigantesca presa in giro? Poche, per non dire pochissime. E ancora, quante possibilità c'erano che nel suddetto film, nelle sale dall'11 novembre, Ambra recitasse un ruolo quasi profetico, ossia quello di Sara, una donna tradita dal marito e da lui abbandonata in un modo assai poco pacifico? Tenete infatti presente che le riprese di un film si svolgono almeno un anno prima dell'uscita nelle sale e qui, tra le altre cose, c'era pure la pandemia di mezzo, che ha rallentato tutto.

ambra 5

LA SOLITA STRISCIA...

Ecco, a proposito di Covid: una volta tanto la pandemia poteva essere di una qualche utilità. Senza infatti l'uscita nelle sale, la promozione dei film è praticamente pari a zero: le piattaforme non fanno mai simpatia ai cineasti, nemmeno quando sono la loro ultima spiaggia, e quindici si limita allo stretto necessario anche sul fronte della pubblicità.

ambra angiolini

Ergo, se la pandemia dilagasse ancora, Ambra non si sarebbe trovata costretta, come ieri, a rilasciare tonnellate di interviste i cui temi erano il matrimonio (finito), l'amore (tradito) e le madri (single). Della serie: come infilare il dito nella piaga... Capite bene che qui non siamo nel mero campo della semplice sfortuna: si sfiora l'accanimento teraputico esistenziale. E infatti, ieri, Ambra era provata.

Pur sfoggiando un bellissimo vestito, che valorizzava il suo fascino mediterraneo, l'attrice era visibilmente spezzata nell'anima: stanca, avvilita, triste. Si sforzava di sorridere, dava il meglio di sé ma era chiaro che il suo cuore fosse altrove. Tra l'altro la presentazione del film avveniva proprio all'indomani del nuovo servizio di Striscia la notizia su di lei (quante possibilità c'erano? Beh, in questo caso molte, perché Ricci è un furbastro).

Com' è noto, la squadra di Striscia è tornata alla carica: da un lato ha chiarito che l'assegnazione del Tapiro non era un agguato, dall'altro ha accusato l'agenzia di Ambra di aver orchestrato a tavolino la replica della figlia Jolanda, per ottenere più visibilità. Come se Ambra ne avesse bisogno...

ambra valerio staffelli

RISPOSTA ELEGANTE

La rottura con Allegri è il gossip più chiacchierato sui social, secondo forse solo ai rumors su Wanda-Icardi. Ma tant' è. Così, ieri, in conferenza stampa è stato chiesto all'attrice se desiderasse replicare a Striscia, dicendo la sua. La risposta è stata un elegantissimo no: «Io non ho cercato questa situazione né la visibilità che ne è derivata, e continuo a non cercarle», ha spiegato, «Dopo 30 anni di carriera ho finalmente imparato che si può anche stare zitti, e va bene così».

TAPIRO AMBRA ANGIOLINI

Da vera signora non ha quindi fomentato le polemiche. Poi, interpellata su un possibile (ma non confermata) adattamento seriale di Per tutta la vita, ha scherzato: «Se ci fosse un sequel, mi piacerebbe che il mio personaggio, Sara, tradisse il compagno con un'altra persona, anzi, magari proprio con una donna!». Noi la buttiamo lì: visto che tre quarti della promozione del film poggerà sull'inevitabile e tragico gioco di specchi tra Ambra e il suo personaggio, in caso di sequel la nostra si merita la sua sacrosanta vendetta. Almeno per fiction.

