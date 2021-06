Da corrieredellosport.it

"Nonostante l'età la mia virilità è al massimo", a farlo sapere Amedeo Goria. A 67 anni il cronista sportivo è oggi felice accanto alla modella 36enne di origini moldave Vera Miales. "Tra noi c'è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l'amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l'età non ha intaccato la mia virilità.

Per amare non ricorro alla scienza o alla chimica", ha rivelato Goria a Nuovo. "Il mio segreto? Non bevo e non uso droghe. Finché avrò voglia di fare l'amore, lo farò. Quando sono in giro e vedo una ragazza che mi piace sento dentro di me il forte impulso di conquistarla e di sedurla: questo mi fa stare bene e mi rende felice", ha spiegato. Amedeo Goria ha dichiarato che Vera Miales è una ragazza in gamba che non vive di apparenza. Ha i piedi ben saldi per terra e oltre a posare come fotomodella ogni mattina si alza alle sei per andare a lavorare nel bar-tabaccheria che gestisce insieme alla madre.

“Pensava di essere rimasta incinta ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso”, ha poi dichiarato Amedeo Goria. Il giornalista ha avuto due figli - Guenda e Gian Amedeo - dall’ex moglie Maria Teresa Ruta, con la quale è stato sposato dal 1987 al 2004.

Il matrimonio è finito a causa dei continui tradimenti di Goria. Amedeo stesso non ha nascosto di essere un traditore seriale: “Amo conquistare le donne. Toglietemi tutto ma non la possibilità di tradire!”. Nonostante la passione con Vera Amedeo si è detto pronto a tradirla: "Non deve essere gelosa e accettarmi come sono. Se una donna è intelligente si possono trovare altre forme di complicità, sono certo che lei saprà gestire la cosa. Abbiamo deciso di vivere il nostro amore di settimana in settimana, senza fare troppi progetti. Il mio unico difetto è l'infedeltà e se lei sarà in grado di accettarlo il nostro rapporto potrà durare più a lungo".

