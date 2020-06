17 giu 2020 17:22

AMENDOLA IN REPLICA VINCE LA SERATA (13,7%), IL RITORNO DI ''MADE IN SUD'' CON DE MARTINO (9,9%) SUPERA ''LE IENE'' (10,2%, MA CHIUDE DOPO) E TIENE TESTA A ZALONE (10,5%) - GIORDANO (6%) DAVANTI A BIANCA (5,5%) E DOPPIA MENTANA CON LO SPECIALE SU CARMINATI (2,9%) - 'STRISCIA' (16,8%) VS AMADEUS (22,3%) - MORENO (4,4%), GENTILI (5,1-4,5%), GRUBER (8,6%) - LA REPLICA DI 'FORUM' (15,3%) VS LIORNI (15,1%) E ISOARDI (12,3%) - BRUNEO (7,2%), ARBORE (6,6%)