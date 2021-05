AMICI, MAI COME PRIMA – LA MACCHINA SFORNA-TALENTI TARGATA MARIA DE FILIPPI CHIUDE SABATO SERA DOPO UN’EDIZIONE DA RECORD: NON SOLO NON HA AVUTO RIVALI CON UNA MEDIA NELLE OTTO PUNTATE DEL 27,53% DI SHARE, MA I RAGAZZI HANNO GIÀ PRESO IL VOLO FUORI DALLA TRASMISSIONE, FIRMANDO CONTRATTI E TOCCANDO LA CIFRA DA CAPOGIRO DI OLTRE 178 MILIONI DI STREAMING - SOLO UNO TRA I CINQUE FINALISTI SI AGGIUDICHERÀ IL PREMIO DI 150MILA EURO, MA… - VIDEO

Luca Dondoni per “la Stampa”

amici finale 1

Alla fine non conterà tanto chi sarà il vincitore. Perché ognuno dei cinque finalisti del serale di Amici ha già vinto. Sbancando ai tavoli dove il gioco del talent si fa più duro: quello dello streaming, delle dirette social, dei contratti già firmati. Eccolo il segno particolare della nuova stagione (la ventesima) del talent ideato da Maria De Filippi. Un' inarrestabile macchina sforna-star che non ha avuto rivali neppure in termini di audience.

La media serale delle otto puntate andate in onda su Canale 5 (ovviamente finale di domani esclusa) ha fatto segnare il 27,53% di share pari a 5 milioni e 746 mila telespettatori e, in valori assoluti, la prima puntata del 20 marzo 2021 ha addirittura registrato un picco di 7 milioni e 65 mila telespettatori con uno share (alle 23,43) di un assordante 42,87%.

amici finale 3

Cifre quasi paragonabili al Festival di Sanremo o un' importante partita di calcio. La musica, i coach, le canzoni e soprattutto i ragazzi (il vero core-business del programma) sono gli ingredienti di un cast azzeccatissimo. In finale sono arrivati AKA7even (vero nome è Luca Marzano) 21 anni cantautore, Sangiovanni (Damian Giovanni Pietro), 18 anni cantautore, Deddy (Dennis Rizzi) 19 anni cantautore, Giulia (Giulia Stabile) 19 anni ballerina e Alessandro (Alessandro Cavallo) 21 anni ballerino. Cinque ragazzini super talentuosi capaci di aggregare centinaia di migliaia di coetanei (e non solo) attorno a fandom eccitatissime all' idea che il loro beniamino possa vincere il programma.

maria de filippi 1

Dando un' occhiata alle classifiche online, fanno trasalire gli oltre 178 milioni di streaming che hanno sublimato le esibizioni dei tre cantanti (e di alcuni loro coetanei eliminati durante il percorso) ma sono già forti di contratti discografici. «Dire che sono felice è poco - ammette AKA7even - e il fatto di essere arrivato in finale è pazzesco, ma la vivo con l' amore che ho messo e metto in tutto ciò che faccio». Frase che fa il paio con quella di Deddy, che poche settimane fa ha lasciato che un pezzo del suo cuore uscisse dallo studio essendosi innamorato di Rosa, una delle ballerine.

aka7even

«Quando Rosa è stata eliminata è stata tosta ma se vincerò sarà un po' anche per lei». Sin dal suo esordio fra le pareti dello studio principale di Amici Sangiovanni si è fatto notare perché la sua non è solo arte canora ma visiva, espressiva. L' essere da poco diciottenne ma già artisticamente maturo lo rende unico e interessantissimo. Le canzoni che scrive sono cariche di liriche interessanti e se in Gucci Bag canta: «Mi hai lasciato senza fiato come tutte le volte, la salita è stata dura però è peggio la morte», in Paranoia testimonia una poetica ispirata: «Ho mangiato l' emozione a colazione, quindi a pranzo digiuno e a cena pure».

le prof di amici 20

«Nella vita - ha raccontato - ho dovuto affrontare molti ostacoli, dal bullismo alle difficoltà nell' incanalare la rabbia, ma è da questi ho imparato tantissimo. Stare ad Amici mi ha aiutato a diventare grande».

Naturalmente solo uno di loro si aggiudicherà il premio di vincitore assoluto e in palio ci sono 150 mila euro in gettoni d' oro che di questi tempi...

sangiovanni

I coach sono stati ottimi motivatori e per questo Rudy Zerbi contrapposto alla fantasiosa Arisa o alla respingente Anna Pettinelli, la maestra Alessandra Celentano secca e tranciante al cospetto di Veronica Peparini o di una dolce ma decisa Lorella Cuccarini hanno spaccato il tifo dell' Italia con il risultato di un' audience stellare. Super ospite della finalissima sarà la vincitrice dell' ultima edizione, Gaia, anche concorrente al festival di Sanremo, che presenterà in anteprima il nuovo singolo Boca in duetto con Sean Paul.

deddy

Non è tutto, perché per la serata che metterà fine a questa annata davvero speciale ci sarà il ritorno in televisione di Pio e Amedeo che dopo il successo delle tre puntate di Felicissima Sera e le polemiche che sono seguite non mancheranno di dire la loro, per la prima volta in tv, e rispondere agli attacchi ricevuti dopo il loro monologo contro la dittatura del «politicamente corretto».

alessandro ballerino amici 1 amici finale 2 aka7even 1 maria de filippi amici sangiovanni 2 giulia ballerina amici giulia ballerina amici 2 giulia ballerina amici 3 maria de filippi amici 1 aka7even 3 sangiovanni 1 alessandro ballerino amici 4 amici di maria de filippi deddy 3 alessandro ballerino amici maria de filippi deddy 2 giulia ballerina amici