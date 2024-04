16 apr 2024 17:30

AMMAZZA, CHE ROSICONE FEDEZ! - IL RAPPER FESTEGGIA IL COMPLEANNO DELLA SUA ASSISTENTE ELEONORA SESANA REGALANDOLE UNA TORTA CON SOPRA LE FOTO, FINITE SUI GIORNALI, DI LORO DUE INSIEME - GLI ADDETTI AI LIVORI CREDONO CHE TRA I DUE CI SIA DEL TENERO: FEDERICO FA DI TUTTO PER NON ALLONTANARE LE VOCI, VISTO CHE IN PIENA CRISI PER IL "PANDOROGATE", LUI HA MOLLATO CHIARA FERRAGNI E SE N'E' ANDATO A MIAMI CON ELEONORA...