AMMIRAGLIE MOSCE: SIANI IN REPLICA (12,7%) CONTRO HARRY QUEBERT (GIÀ ANDATO SU SKY) (12%) - ATTIZZA LA POLITICA: FLORIS (9,8%), BERLINGUER CON DAGO (5,6%) - LUCA & PAOLO SU DISCOVERY (2,4%) - ''TEMPTATION'' IN REPLICA (2,2%) - SOPRA LA MEDIA SIA GRUBER (9,3%) CHE PALOMBA (6,6%) - SPADORCIA (4,5%) - E.DANIELE (17,3-15,4%), 'FORUM' (15,1%), ISOARDI (11,7%) - IL POMERIGGIO CRESCE LA PANELLA, CALA ''VITA IN DIRETTA'', D'URSO LEADER - VESPA CON SALVINI (11,4%) – VIDEO

DAGO A CARTABIANCA

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

giovanni floris 12

Nella serata di ieri, martedì 10 settembre 2019, su Rai1 Mister Felicità ha conquistato 2.649.000 spettatori pari al 12.71% di share. Su Canale 5 La Verità sul Caso Harry Quebert ha raccolto davanti al video 2.209.000 spettatori pari al 12.03% di share. Su Rai2 Una Notte al Museo ha interessato 929.000 spettatori pari al 4.37% di share. Su Italia 1 Attacco al Potere 2 ha intrattenuto 2.015.000 spettatori (9.3%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1.075.000 spettatori pari ad uno share del 5.62%. Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 938.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.889.000 spettatori con uno share del 9.84%. Su Tv8 11 Settembre – Senza Scampo segna 506.000 spettatori con il 2.37%.

Sul Nove l’esordio de Il Supplente con Luca e Paolo ha raccolto 342.000 spettatori con l’1.52%. Su Real Time il simulcast de Il Supplente ha ottenuto 212.000 spettatori e lo 0.95%. Su La5 la replica della prima puntata di Temptation Island Vip 2 ha raccolto davanti al video 351.000 spettatori pari al 2.18% di share. Sul 20 l’incontro Lituania-Portogallo, valevole per le Qualificazioni ai Campionati Europei, ha raccolto 411.000 spettatori e l’1.79%. Su Iris Una Ragione per Vivere e una per Morire segna 428.000 spettatori e il 2.03%.

bianca berlinguer

Ascolti TV Access Prime Time

Gruber migliora se stessa, Palombelli supera il 6.5%.

Su Rai1 Techetechetè ottiene 4.287.000 spettatori con il 18.26%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra una media di 3.358.000 spettatori con uno share del 14.34%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.062.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.155.000 spettatori con il 5.02%. Su Rai3 Boez raccoglie 941.000 spettatori con il 4.19% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.585.000 spettatori pari al 6.76%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.485.000 individui all’ascolto (6.54%), nella prima parte, e 1.562.000 spettatori (6.63%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.162.000 spettatori (9.27%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 577.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 335.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale

Under 21 al 5.61%.

giovanni floris 3

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.300.000 spettatori (17.9%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.756.000 spettatori (22.49%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.897.000 spettatori (15.33%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.891.000 spettatori (17.81%). Su Rai2 Italia-Lussemburgo Under 21 ha raccolto 891.000 spettatori (5.61%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 423.000 spettatori (2.99%). CSI New York ha totalizzato 630.000 spettatori (3.36%). Su Rai3 Blob segna 781.000 spettatori con il 3.73%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 755.000 individui all’ascolto (3.9%).

Daytime Mattina

Storie Italiane prende il largo su Mattino Cinque.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 772.000 telespettatori con il 16.51%. Storie Italiane ha ottenuto 864.000 spettatori con il 17.27%, nella prima parte in onda dalle 10 alle 10.51, e 924.000 spettatori con il 15.4%, nella seconda parte in onda dalle 10.54 alle 11.52. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 617.000 spettatori (11.59%), nella prima parte, e 520.000 spettatori (10.39%) nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Dossier ha raccolto 91.000 spettatori con l’1.81%. Su Italia 1 il cartone animato Rossana ottiene un ascolto di 147.000 spettatori pari al 2.86% di share. Bones segna 106.000 spettatori e l’1.99%. Su Rai3 Agorà convince 431.000 spettatori pari all’8.09% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 295.000 spettatori con il 5.86%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 134.000 spettatori (2.61%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 266.000 spettatori con il 5.32%. A seguire Coffee Break ha informato 323.000 spettatori pari al 6.4%.

Daytime Mezzogiorno

La prima puntata ‘completa’ de La Prova del Cuoco segna l’11.75%.

elisa isoardi con il suo cane zenit 4

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.371.000 spettatori con l’11.75% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.264.000 telespettatori con il 15.09%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 496.000 spettatori con il 5.55%. Su Italia 1 Bones raccoglie 199.000 spettatori con il 2.67%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.106.000 spettatori con il 7.64%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 346.000 spettatori con il 5.56%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 961.000 spettatori (10.57%).

Quante Storie ha raccolto 765.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 109.000 spettatori con l’1.71%, nella prima parte, e 191.000 spettatori (1.6%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 476.000 (3.29%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 519.000 spettatori con share dell’8.47% nella prima parte, e 678.000 spettatori con il 5.81% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

elisa isoardi

La Bonaccorti deve accontentarsi dell’1.4%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.594.000 spettatori pari al 12.46% della platea (I Saluti di 1 minuto e 22 secondi: 1.265.000 – 11.32%). La Vita Diretta ha raccolto 1.227.000 spettatori con l’11.44%, nella presentazione di 24 minuti; dopo i TG ha ottenuto 1.159.000 spettatori con l’11.48%, nella prima parte della durata di 10 minuti, e 1.274.000 spettatori con il 12.73% nella seconda parte di 94 miuti (dalle 17.04 alle 18.38). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.322.000 spettatori con il 15.78%.

Una Vita ha convinto 2.190.000 spettatori con il 15.94% di share. A seguire Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore ha ottenuto 2.245.000 spettatori con il 19.34%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 1.830.000 spettatori pari al 18.27% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.343.000 spettatori (14.04%), nella prima parte, 1.558.000 spettatori (15.06%), nella seconda parte, e 1.417.000 spettatori (12.5%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Streghe ha ottenuto 274.000 spettatori con l’1.96%, nel primo episodio, e 211.000 spettatori con l’1.67%, nel secondo episodio.

Rai Parlamento Speciale Senato ha raccolto 537.000 spettatori con il 5.33%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 848.000 spettatori (5.73%), nel primo episodio, 807.000 spettatori (5.76%), nel secondo episodio, e 737.000 spettatori (5.53%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin segna 663.000 spettatori (5.36%). How I Met Your Mother – E Alla Fine Arriva Mamma ha appassionato 354.000 spettatori con il 3.65%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.379.000 spettatori con il 16.66%. Il Commissario Rex ha raccolto 536.000 spettatori (4.57%).

enrica bonaccorti foto di bacco

Aspettando Geo… segna 470.000 spettatori con il 4.52%. Geo ha registrato 752.000 spettatori con il 7.31%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 825.000 spettatori con il 6.27%. Su La7 Tagadà ha interessato 712.000 spettatori (share del 6.14%). Sempre su La7 – dalle 16.58 alle 19.53 - TGLA7 Speciale ha appassionato 850.000 spettatori (share del 7.06%). Su TV8 Ho Qualcosa da Dirti con Enrica Bonaccorti ha raccolto 135.000 spettatori con l’1.4%.

Seconda Serata

Vespa riparte con l’11.42%, in 223.000 per Valeria Marini versione Bambola.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.096.000 spettatori con l’11.42% di share. Su Canale 5 Bambola ha totalizzato una media di 223.000 spettatori pari ad uno share del 5.68%. Su Rai2 Cars Motori Ruggenti segna 273.000 spettatori con il 3.03%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 400.000 spettatori con il 5.55%. Su Italia1 Mission: Impossible è visto da 607.000 spettatori (6.9%). Su Rete 4 Julieta è stato scelto da 225.000 spettatori con il 2.65% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.093.000 (20.88%)

Ore 20.00 4.611.000 (21.9%)

TG2

Ore 13.00 2.059.000 (14.72%)

Ore 20.30 1.922.000 (8.4%)

TG3

matteo salvini e bruno vespa a botteghe aperte a milano 1

Ore 14.25 1.512.000 (11.21%)

Ore 19.00 1.596.000 (10.8%)

TG5

Ore 13.00 2.595.000 (18.4%)

Ore 20.00 4.030.000 (18.82%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.482.000 (12.75%)

Ore 18.30 713.000 (6.18%)

TG4

Ore 12.00 355.000 (3.88%)

Ore 18.55 434.000 (3.05%)

TGLA7

Ore 13.30 756.000 (5.14%)

Ore 20.00 1.499.000 (6.98%)